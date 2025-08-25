Cerdanyola, capital internacional del blues

El XXXIV Festival Internacional Blues de Cerdanyola, que se celebrarà del 3 al 12 d’octubre del 2025, comença a revelar els primers detalls d’una edició que tornarà a situar la ciutat com a capital del blues. El festival ha donat a conèixer el cartell oficial, obra de la il·lustradora cerdanyolenca Núria García Traveria 'Furia', i ha detallat les primeres confirmacions d’artistes.
Pel que fa a l’avanç de programació, el festival ha confirmat la participació de figures internacionals de primer nivell com Shemekia Copeland, Matt Schofield, Tommy Castro & The Painkillers i Charlie Wood, així com la banda basca Mississippi Queen & The Wet Dogs, els catalans Tòfol Martínez Blues Band i altres artistes que s’aniran anunciant pròximament.
L’autora del cartell és Núria García Traveria, coneguda artísticament com Furia, dissenyadora gràfica i il·lustradora cerdanyolenca que treballa habitualment amb els colors negre, vermell i blanc. La seva obra es caracteritza per un estil conceptual i simbòlic, amb referències habituals a temes socials i d’actualitat. La web del festival ja està activa i ofereix informació sobre artistes, continguts multimèdia, una playlist oficial, un recull fotogràfic de les últimes edicions i un apartat dedicat als atractius turístics de Cerdanyola.