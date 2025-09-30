Prop de cinquanta concerts de blues en nou dies

El XXXIV Festival Internacional Blues de Cerdanyola (FIBC) ja té cartell complet. Shemekia Copeland, Matt Schofield, Tommy Castro & The Painkillers, Alice Armstrong, Charlie Wood, Sunny War, The Main Squeeze, Mississipi Queen & The Wet Dogs, Tòfol Martínez Blues Band, Maria Carbonell Blues Mood i Cantes Malditos amb Pedro de Dios & Antonio Fernández són alguns dels artistes internacionals i nacionals destacats d’aquesta nova edició.
La ubicació dels principals concerts serà de nou el Parc Xarau, una ubicació molt cèntrica, on s’instal·larà una carpa amb un aforament de fins a 3.000 persones. Es mantindran també espais com el Mercat Municipal de Les Fontetes, el Teatre Ateneu i la Casa de Andalucía. A més, s’afegiran diferents bars de la ciutat on es podrà gaudir de diferents concerts durant els deu dies de festival.
A l’acte de presentació de fa uns dies a la Sala Clara Campoamor de la Masia Can Serraperera hi van assistir Carlos Cordón, alcalde de la ciutat; David González, regidor de Grans Esdeveniments; Cristina Padilla, regidora de Promoció Econòmica; José Antonio Guillem, tècnic del Servei de Cultura; i Toni Álvaro, membres de la comissió ciutadana organitzadora del FIBC; Núria Garcia Traveria 'Fúria', autora del cartell i Joan Profumo, del local Tempo Di Vino, en representació dels locals i bars que participen activament al Festival.
La 34a edició del festival se celebrarà del 3 al 12 d’octubre amb gairebé una cinquantena de concerts. El certamen és organitzat per l’Ajuntament i totes les actuacions són d’entrada gratuïta.