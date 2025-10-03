Tallen els accessos a la UAB per denunciar l'assalt a la Flotilla i el genocidi a Gaza

Més d'un centenar d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han bloquejat amb contenidors els principals accessos viaris al campus i també l'entrada als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) des de la plaça Cívica. Ho han fet amb motiu de la vaga estudiantil en defensa de Palestina.
Segons han explicat els portaveus estudiantils, prop de 150 persones han passat la nit a la Facultat de Lletres per preparar la protesta i cap a dos quarts de set han mobilitzat contenidors fins a les rotondes d'accés des de l'AP-7, des de Bellaterra i des de Cerdanyola. S'ha viscut un moment de tensió quan un treballador que ha arribat al campus amb FGC ha volgut creuar una barricada per la força i s'ha encarat amb estudiants.
Els manifestants, que van vestits de negre, han denunciat l'assalt a la Flotilla Global Sumud i han cridat a aturar "buidar les aules" aquest divendres: “Una nota o un calendari no pot ser més important que parar un genocidi", han manifestat.
L'equip de Govern censura els atacs a la Flotilla
En aquesta línia, l’equip de Govern de la UAB ha denunciat els "abordatges il·legals que s’han produït" contra les embarcacions que configuraven la Flotilla Global Sumud, perpetrats per l’exèrcit d’Israel en aigües internacionals. "Demanem la posada en llibertat immediata de les persones retingudes il·legalment i el restabliment de la lliure circulació de totes les embarcacions, d’acord amb el dret internacional humanitari", han expressat en un comunicat.
"L’ajuda humanitària no s’hauria d’obstaculitzar, ni s’haurien de criminalitzar les persones que intenten fer-la arribar a una població civil que està patint una situació catalogada de genocidi per l’ONU. Aquest atac representa una violació flagrant del dret internacional humanitari", manifesten, exigint als governs, especialment el de l’Estat espanyol, a intervenir diplomàticament per garantir el respecte del dret internacional i la llibertat de les persones detingudes. Alhora, encoratgen la comunitat educativa a participar en els actes de protesta convocats al territori "per condemnar aquest atac injustificable i per reclamar que la comunitat internacional actuï amb fermesa per posar fi tant al bloqueig com al genocidi del poble palestí", tanquen.
Onada de solidaritat al Vallès
La intercepció de l'embarcació no ha passat desapercebuda per a una àmplia massa de la societat vallesana, que ha decidit alçar la veu. Després dels darrers moviments en els municipis contra el genocidi a Gaza, l'atac contra l'expedició en aigües territorials d’Israel ha fet revifar el rebuig i les mostres de suport.
En l'esfera pública, entitats i formacions polítiques de localitats com Sabadell, Barberà, Castellar, Badia, Polinyà o Sant Quirze van motivar dijous les concentracions, a les set, a les portes dels ajuntaments i en places cèntriques. L'objectiu és mostrar la solidaritat de la comarca amb el poble palestí i denunciar una guerra que ha despertat l'esperit crític entre una part de la ciutadania de casa nostra.
Com en altres punts, a Castellar es va llegir un manifest -a través de la portaveu de la CUP, Marga Oncins- per animar a l'acció de la gent contra "la injustícia". "L'assalt a la Flotilla no ens intimida, ens convoca. Si toquen la Flotilla, ens toquen a totes", manifestava davant dels presents.
Més d'un centenar de persones, entre els quals personalitats polítiques, van guardar també un minuts de silenci, tancat amb càntics improvistats de "des del riu, fins al mar, Palestina llibertat". L'escena es va repetir en les seus consistorials. Una onada de solidaritat que no ha de passar desapercebuda.