Més activitat esportiva al Parc de l'Alba?

El ple municipal de Cerdanyola va aprovar en la sessió ordinària del mes de març i de manera provisional el Pla Especial Urbanístic que ha de permetre implantar noves pistes esportives exteriors al Parc de l’Alba. L’acord es va adoptar amb 22 vots a favor dels grups municipals del PSC, ERC, PP, En Comú Podem Cerdanyola, Junts per Cerdanyola i l'extrema dreta; i dos vots en contra de Guanyem. L’aprovació provisional del document té com a objectiu concretar els usos i les condicions d’ordenació d'una parcel·la (carretera BP1413, Can Xercavins, la riera de Sant Cugat i el carrer d’accés a Puigfel), reservada a equipaments. El projecte preveu la construcció d’una pista d’atletisme amb les dimensions i característiques necessàries per acollir competicions, així com unes instal·lacions destinades a la pràctica del tir amb arc.
Segons la proposta, l’espai es dividirà en dues zones diferenciades: la més propera a la carretera acollirà l’activitat de tir amb arc, mentre que la pista d’atletisme se situarà a la zona més pròxima al Parc Natural de la Serra de Collserola. Durant el debat plenari, es van posar de manifest diferents posicionaments. Tot i donar suport a la proposta, el grup municipal d’ERC va expressar dubtes sobre el calendari de tramitació i la ubicació escollida, assenyalant possibles afectacions ambientals en una zona amb presència d’humitat i valor ecològic. En resposta, la regidoria de Planificació Urbanística va destacar la manca d’alternatives amb les dimensions necessàries i va subratllar que les característiques de l’emplaçament són similars a les de l’actual ubicació del club, que dona suport al trasllat.
El govern municipal també va remarcar que aquesta modificació s’emmarca en el desenvolupament urbanístic del Parc de l’Alba i respon a les necessitats detectades en aquest àmbit. Amb aquesta aprovació provisional, el document serà tramès a la Generalitat de Catalunya, que haurà de resoldre’n l’aprovació definitiva per tal que el projecte pugui continuar la seva tramitació.