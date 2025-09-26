Llum verda a la construcció de nous habitatges de lloguer protegit per a joves a Cerdanyola

Més oferta de pisos protegits a Cerdanyola. El ple de setembre ha aprovat per àmplia majoria la convocatòria del concurs públic per a la construcció i gestió de 14 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer destinats a joves de fins a 35 anys empadronats a la ciutat. PSC, PP, Compromís, En Comú Poden i Junts van votar a favor del punt i ERC i l'extrema dreta es va abstenir.
Els pisos s’aixecaran en una parcel·la municipal situada al sector dels antics cinemes El Punt i s’adjudicaran a través del registre de sol·licitants d’habitatge protegit. L’alcalde, Carlos Cordón, destaca que es tracta “d’un pas molt important en un dels grans reptes que té la ciutat: l’accés a l’habitatge, especialment per als joves que històricament han hagut de marxar de Cerdanyola”.
Malgrat que el debat va despertar algunes crítiques i advertiments per part de les grups de l'oposició, la majoria del ple va coincidir a destacar la rellevància d’aquest primer projecte de lloguer assequible a Cerdanyola, que segons el govern municipal ha de marcar el camí cap a noves promocions d’habitatge protegit en el futur.
En aquest sentit, la regidora de Planificació Urbanística, Eulàlia Mimó, va assegurar que l’edifici tindrà quatre plantes amb tres pisos per planta i una cinquena amb dos habitatges, a més d’un local d’ús municipal a la planta baixa i un espai exterior. La promoció es farà mitjançant la figura del dret de superfície per 75 anys, prorrogables 15 més. És a dir, l'empresa adjudicatària construirà els pisos i els gestionarà durant aquest termini i després revertirà a l’Ajuntament. “És un projecte cèntric i ben comunicat, amb la voluntat de donar resposta a la necessitat d’habitatge i alhora complir amb el Pla Local d’Habitatge”, va afirmar.
També la regidora d’Habitatge, Sònia Rodríguez, va subratllar la importància del projecte: "És la primera vegada que tirem endavant una promoció d’aquest tipus i ens il·lusiona. Sabem que és poca cosa, però és una oportunitat per als joves i l’objectiu és seguir”.