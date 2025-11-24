La 13a edició del Concurs Piula ja espera propostes

L’Institut Bitàcola de Barberà va acollir la setmana passada la presentació la 13a edició del Concurs Piula per unes relacions igualitàries, una iniciativa anual que promou la sensibilització sobre la igualtat de gènere a través de l’art. El període de presentació d’obres s’inicia el 25 de novembre -coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones- i finalitza el 10 d’abril del 2026, ambdós inclosos. Els participants ho poden fer en disciplines com música, il·lustració, audiovisuals, fotografia, escultura o art mural, entre altres.
La proposta, sota el paraigua del Consell Comarcal, té per objectiu fomentar la reflexió crítica, la creativitat i la sensibilització del jovent sobre la igualtat de gènere a través de diverses manifestacions artístiques i des dels diversos centres educatius i associacions juvenils de la comarca. Enguany, l’acte de presentació va comptar amb l'assistència del president del Consell i alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés, la consellera comarcal d’Infància, adolescència, joventut, gent gran, igualtat i salut, Míriam Casaramona, la directora del centre educatiu, Júlia Coll i la docent Noemí Muñoz.
“El Piula és una oportunitat perquè pugueu expressar allò que penseu i sentiu sobre els reptes socials que ens envolten, utilitzant el llenguatge artístic i comunicatiu que millor us representa”, va dir Garcés. "Des del Consell Comarcal creiem profundament en el valor de l’educació com a eina de transformació. Educar en valors, en respecte, en convivència i en responsabilitat és imprescindible per construir la societat que volem. I les violències masclistes ens obliguen a actuar”, va afegir. Durant la presentació, els alumnes i professorat van compartir les seves experiències i obres presentades en edicions anteriors, a més de participar en la presentació del cartell de la 13ª edició del concurs. Van ser dues alumes del centre, un dels més llorejats en els últims concursos, les encarregades de descobrir el cartell d’enguany, obra de la il·lustradora Laura Mampel.