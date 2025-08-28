Les furgonetes verdes faran parada aquest setembre a diversos municipis del Vallès: què signifiquen?

Els veïns de Matadepera, Rellinars o Sant Llorenç Savall rebran pròximament un vehicle poc habitual als seus carrers. Aquest mes de setembre, les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC) de la Diputació de Barcelona, que gestiona l’Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública, visitaran 80 poblacions de la demarcació que no compten amb un servei municipal en aquesta matèria. Els municipis pertanyen a dotze comarques: el Vallès Occidental, l’Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Bages, Berguedà, Garraf, Lluçanès, Maresme, Moianès, Osona i Vallès Oriental.
L’objectiu d’aquest servei, completament gratuït, és garantir els dret de les persones a rebre atenció en matèria de consum, des de la proximitat i sense haver de desplaçar-se. Així, l’equip tècnic de les UMIC atén, de forma presencial i sense cost per a l'interessat, les reclamacions i els dubtes del veïnat, però també resol de forma immediata les consultes que es trameten telemàticament, mitjançant la Bústia del Consumidor, situada a cadascun dels més de 200 ajuntaments adherits.
En les pròximes setmanes -del 8 al 19 d'aquest mes- aterraran a la nostra comarca, fent parada a Vacarisses, Rellinars, Valldoreix, Polinyà, Matadepera, Gallifa i Sant Llorenç Savall. Tots ells, indrets amb pocs habitants i sense un servei municipal fix en aquest àmbit.
Els vehicles compten també amb material informatiu i consells sobre consum. Entre els temes més consultats hi ha aquells relacionats amb l’estalvi a les factures d'aigua, gas i electricitat, així com les clàusules en contractes hipotecaris, telecomunicacions i empreses de telefonia mòbil.