Ginestà, gran reclam d’una Festa Major amb segell local

Montcada i Reixac va presentar dijous el programa d’una Festa Major 2025 plena d’activitats per a tots els públics i amb la col·laboració de diverses entitats locals. De fet, el segell del municipi quedarà posat des de l’arrencada de la celebració, el dijous 5 de juny, amb un Pregó a càrrec del jugador del Barça de futbol sala i montcadenc il·lustre Sergio González.

Fins al 9 de juny, artistes i grups locals amaniran una festa on no faltarà una bona dosi de cultura popular, teatre, esports i molta música. Un dels plats forts serà divendres a la nit, amb l’espectacle dels 40 Urban On Tour a l’Espai Poblet, convertit en un dels epicentres de la festa.

Només 24 hores després, l’espai es vestirà de gala per una altra de les grans propostes de música en directe. Ginestà, una de les formacions del pop català més inspiradores del moment, visitaran el municipi vallesà. El duet format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas ha publicat aquest any un EP amb el nom “Només viure” que segur que farà xalar de valent els presents en l’indret. El concert de cloenda serà dilluns, a càrrec de Clarence Bekker Band.

L’artista Oleguer Bofill Faura ha estat el guanyador del XXXVI concurs de cartells de Festa Major 2025. La cita ja està a punt i els montcadencs escalfen motors per a una de les setmanes més esperades de l'any.