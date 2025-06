Marxa enrere en l'ajudicació dels habitatges protegits de Mas Rampinyo

Marxa enrere a Montcada i Reixac. Vistes les al·legacions presentades durant el període d’exposició de les llistes provisionals que va finalitzar aquest dilluns, l’Ajuntament ha decidit, per raons d’interès general, esmenar les bases per l’adjudicació de 68 Habitatges de Protecció Oficial (HPO) en règim de lloguer. La decisió inclou les 32 places d’aparcament i 11 trasters, de la promoció que s’està construint als números 110 i 87 del carrer Alt de Sant Pere, a Mas Rampinyo.

En aquest sentit, els requisits econòmics específics relatius als ingressos mínims i màxims per unitat de convivència es determinaran d’acord amb la declaració de la renda de l’exercici fiscal de l’any 2023 o bé de l’any 2024. Tanmateix, un cop realitzat el sorteig d’adjudicació dels habitatges, la declaració de renda a presentar serà la corresponent a l’exercici fiscal de l’any 2024. El consistori apunta que pròximament es publicaran les bases esmenades i s’obrirà un nou període d’al·legacions.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va enviar la primera setmana de juny a l’Ajuntament la llista provisional de les persones que podrien optar al sorteig per a l’adjudicació dels immobles. Les persones que no van ser incloses i volien presentar al·legacions disposaven d’un termini de deu dies hàbils a partir del 10 de juny per tramitar-les. Finalment, s'han acceptat els documents presentats i el procés haurà de tornar a una pantalla anterior.