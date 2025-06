Renfe ofereix unes 2.900 places de bus durant el tall ferroviari entre Montcada i Reixac i Granollers

Les obres a la infraestructura que està executant Adif al voltant de l'estació multimodal de la Llagosta comportaran afectacions entre Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i Granollers. La interrupció de la circulació ferroviària en aquest tram de la línia R2 es produirà durant tres caps de setmana no consecutius a partir del 14 de juny, motiu pel qual Renfe habilitarà servei de bus amb unes 2.900 places.

Concretament, els dies 14, 15, 28 i 29 de juny, de 23:15 h del dissabte a les 6:15 h del diumenge, i els dies i 19-20 de juliol, de 22:50 h del dissabte a les 7:30 h del diumenge, els trens de les línies R2, R2 nord i R2 sud iniciaran o finalitzaran el seu recorregut a l'estació de Sant Andreu.

Per garantir la mobilitat dels viatgers, el pla alternatiu de transport per carretera oferirà unes 2.900 places de bus. Així, mentre entre Barcelona Sant Andreu i Granollers Centre s'oferirà servei per carretera en les franges esmentades, no hi haurà servei ferroviari entre Vilanova / Aeroport i Barcelona Sant Andreu, així com entre Granollers Centre i Maçanet Massanes.