Quins plans pots fer aquest cap de setmana als municipis del Vallès?

El calendari dels municipis de la comarca porta festes majors d’hivern, castellers, esport i molts altres plans per gaudir al Vallès Occidental sense haver de marxar lluny de casa.
Sentmenat
Sant Mena
Data: del 6 a l’11
Detalls: Sentmenat viu una nova edició de la Festa Major d’Hivern, dedicada al patró del municipi, Sant Menna. La programació s’inicia amb propostes com el Sant Menna Jove: Gynkhama Challenge, destinada al públic juvenil. També formarà part de la festa l’exposició de fotografies dels anys 40 a Sentmenat, organitzada pel Grup d’Amics del Museu Arxiu de Sentmenat. Els actes centrals seran el Correfoc, el 6è Matí Gegant –amb la participació de diverses colles catalanes–, i l’Ofrena Floral i la Missa Patronal.
Cerdanyola
Festes de Sant Martí
Data: del 6 al 15
Detalls: Cerdanyola celebra les Festes de Sant Martí amb deu dies d’activitats. La cita torna a tenir l’epicentre en l’envelat de la plaça Sant Ramon i viurà el tret de sortida divendres amb el pregó, a càrrec de les Fures i els Diables de Cerdanyola. Entre les novetats, destaca la recuperació del dinar de penyes a l’envelat, dissabte. Es mantenen activitats com la Mostra de Cervesa Artesana, la diada castellera, les sardanes, el concurs de paelles, el Mercat Medieval o els correfocs.
Barberà
Batufarra: 1a Trobada de Batucades
Data: 7 de novembre
Aquest dissabte, la batucada Arrítmia organitza la 1a Trobada de Batucades a Barberà del Vallès. Una activitat que omplirà la ciutat de ritme, música, energia i festa, i on la percussió serà la gran protagonista. La cercavila s'iniciarà a les 17.30 hores des de dos punts diferents de la ciutat. La plaça de l'Estatut, per una banda, i la plaça de la Constitució per una altra, amb la participació de les batucades convidades: Rauxa (Sabadell Nord), Tronada Diables (Sant Adrià de Besòs), Damnatus (Les Termes), Sambalé (Rubí), Batúcamela (Cerdanyola), Mbatuka't (Badia), Diables de la Creu Alta (Creu Alta), La Republik (Les Corts), Tucantam Drums (Castellar), Explosió Rítmica (Rubí), Trons del Baró (Can Baró) i Drakaris (Sant Feliu de Llobregat). Els dos grups es reuniran al voltant de les 19.30 hores a la plaça de la Vila. La jornada continuarà amb una botifarrada popular (20.30 h), l'actuació de Rumba sin frontera (21 h) i la sessió de DJ Tofu (22.30 h).
Polinyà
Animal Fest
Data: 8 de novembre
Detalls: Diumenge torna la Polinyà Animal Fest, una jornada dedicada als animals de companyia i a la tinença responsable. La plaça de la Vila acull de 10 a 13:30 hores un matí d’activitats gratuïtes. La gran novetat és la caminada amb gossos, que s’ha organitzat amb I Can Walk i l’AECC i que es podrà fer sencera o per trams. El recorregut és circular, d’uns 3 quilòmetres, amb sortida i arribada a la plaça de la Vila. El Bus Guau es posarà en marxa a les 10 h. L’altra novetat és el concurs de disfresses, de 12:30 a 13:30 h.
Sant Cugat
28è Cros Ciutat de Sant Cugat
Data: 8 de novembre
Detalls: El parc de la Pollancreda acull diumenge el 28è Cros Ciutat de Sant Cugat, en una jornada que gira al voltant de l’atletisme. Compta amb 18 curses organitzades per categories i edats, adreçades a participants nascuts el 2020 o abans, amb recorreguts adaptats a cada grup. Organitzat per l’Ajuntament, a través de l’Oficina Municipal d’Esports per a Tothom (OMET), el Cros forma part del calendari de curses escolars de Catalunya i permet classificar-se per a la final nacional.
Terrassa
Diada castellera
Data: 8 de novembre
Detalls: Terrassa viu una de les cites més destacades amb la Diada dels Castellers, que té lloc aquest cap de setmana al Raval de Montserrat i la plaça Vella. Serà amb els Castellers de Sarrià, la Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample i els Castellers de Viladecans com a convidats.
Santa Perpètua
XXXV Concerts de Tardor
Data: 8 de novembre
Detalls: Alba Ventura tanca diumenge a les 18 hores, al Teatre del Centre, els XXXV Concerts de Tardor de l’Associació d’Amics de Santiga. L’entrada és en format de taquilla inversa.