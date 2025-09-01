Nou premi de la Loteria Nacional al Vallès

El Vallès Occidental ha tancat un agost prolífic pel que fa als sortejos de la loteria. Després del pessic de diners que va esquitxar dues administracions de Terrassa i Barberà del Vallès, el mes s'acomiada amb un nou premi a casa nostra.\r\n\r\nLa sort ha somrigut Sant Cugat en el sorteig de la Loteria Nacional. En la rifa celebrada dissabte, 30 d'agost, el segon premi va recaure en el número 91842, molt repartit. Entre els diversos llocs on s’ha venut hi ha el punt de venda número 12.840 de la localitat vallesana, situat a la Via Augusta, 2-4 (centre comercial).\r\n\r\nEl premi és de 120.000 euros el número i 12.000 euros el dècim. El mateix segon premi també ha estat venut a Manresa, San Fernando (Las Palmas), Albacete, Velez Rubio (Almería), Ballobar (Osca), San Agustín (Las Palmas) i Foz (Lugo). Una alegria per als afortunats abans de canviar la pàgina del calendari.\r\n