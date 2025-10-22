La construcció de la nova promoció d'habitatges de lloguer protegit a Can Mates avança segons el calendari previst

El parc d'habitatges de Sant Cugat espera sumar en els pròxims mesos una nova promoció de pisos protegits. L’alcalde, Josep Maria Vallès; el tinent d’alcaldia de Drets, Bernat Picornell; i el regidor d’Habitatge, Francesc Duch, han visitat aquest dimecres les obres que l’Ajuntament, a través de Promusa, està duent a terme al carrer de Benet Moxó, al barri de can Mates.
Aquesta promoció constarà de 35 habitatges en règim de lloguer, dels quals 25 tindran dues habitacions (58 m² interiors i 11 m² d’espais exteriors) i 10 seran de tres habitacions (73 m² interiors i 30 m² d’espais exteriors). El nou edifici també disposarà d’una planta d’aparcament amb 35 places i 16 trasters.
Tal com estava previst, les obres avancen segons el calendari i es treballa perquè pugui finalitzar la construcció de l’edifici el pròxim estiu. Amb la finalització de les obres, s’iniciarà el procés de sorteig per a l’adjudicació dels habitatges, que es podrien lliurar a finals de l’any 2026.
Josep Maria Vallès ha destacat que "amb aquesta promoció fem un pas endavant per donar resposta a les necessitats actuals i garantir l’accés a un habitatge digne i assequible a Sant Cugat. És un projecte que afavoreix l’arrelament de joves, famílies i gent gran, i que, alhora, aposta per un model de ciutat sostenible, eficient i pensat per al futur”.
El nou edifici es caracteritza per la combinació d’una estructura mixta de fusta i metàl·lica a partir de la planta baixa fins a la quarta planta mentre que, la planta semi-soterrani, destinada a aparcament i trasters, està construida mitjançant una estructura de formigó armat. El sistema constructiu escollit destaca en sostenibilitat, eficiència i la reducció de residus a l’obra. A dia d’avui, l’obra es troba en fase de muntatge d’estructura de la planta primera. D’altra banda la promoció disposarà de plaques fotovoltaiques per generar electricitat, sistema de reciclatge d’aigües grises i altres elements bioclimatisme (orientació sud, ventilació creuada, elements d’aïllament…).
Aquesta promoció va estar seleccionada pel Ministerio de Vivienda i Agenda Urbana, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dins els programes del Pla de Recuperació Transformació i REsiliencia que compta amb aportació de fons de la Unió Europea. Això ha permés que tingui un ajut directe amb càrrec a aquests fons d'1.078.000 euros. L’obra, que compta amb un pressupost de 5,6 milions d’euros, s’ha adjudicat a l’empresa Arnó Infraestructuras SLU, responsable també de la construcció de l’última promoció de Promusa al carrer Jeroni Pujades. El projecte també inclou finançament bancari de l’Institut Català de Finances per 3,8 milions.