Caritat o justícia

[Per Josep Mercadé, periodista]

Això de la solidaritat és com els torrons: arriba cada any per Nadal. La proximitat de les festes més familiars de l’any resulten un terreny adobat per demostrar i mesurar el nivell de solidaritat del país. La recaptació de La Marató, i sobretot la implicació de la gent amb aquesta iniciativa, posa de manifest que estem parlant d’una gran mobilització transversal de la societat que és difícil d’aconseguir en altres iniciatives.

No és un fenomen únic de Catalunya. La fórmula es repeteix a altres països i amb uns nivells de recaptació altíssims. El que és singular és el que s’aconsegueix en l’àmbit català, que proporcionalment resulta molt elevat.

Què és el que mou les persones a participar i a aportar diners en aquestes convocatòries? Com en tots els aspectes de la vida, el factor comunicatiu hi juga un paper decisiu. L’element clau és aconseguir empatia amb la iniciativa. Per fer-ho cal apel·lar a la fórmula infal·lible d’identificació entre l’emissor i el receptor del missatge que es vol donar. I aquí s’ha de dir que a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ho treballen molt i molt bé. La prova d’això són els magnífics resultats que s’obtenen any rere any.

L’elecció dels testimonis que fan possible sentir-se identificat amb el problema de salut de la persona que explica la seva vida és un treball de gran precisió. És bàsic per crear un sentiment que es traduirà en una demostració de caritat que, en essència, és l’aportació econòmica que engruixirà el recompte final.

No és estrany, per tant, que la recaptació es dupliqui durant les hores d’emissió del vespre i nit. Són les de més audiència, està clar, però també on es noten els efectes d’aquest mostrari de casos que s’han acumulat al llarg de la jornada fins a crear un alt nivell de consciència.

La comunitat científica veu amb satisfacció aquestes iniciatives que els permet obtenir finançament per a unes investigacions mèdiques que poden ser decisives per fer front a determinades patologies. La caritat, en aquest cas, substitueix el finançament que hauria de sortir dels pressupostos destinats a la investigació mèdica. Per tant, aquesta actitud compromesa de la ciutadania envers les persones afectades per problemes de salut no sempre es correspon amb la dels governants.

Ens trobem, doncs, en un debat entre caritat i justícia. Per una banda, les aportacions que fem a la causa que ens planteja cada any La Marató ens donen la dosi de solidaritat que millorarà el nostre estat d’ànim. Per l’altra, cal que reclamem el que és de justícia, que les persones no siguin discriminades per la malaltia que pateixen davant l’absència de recursos de l’administració per a la investigació.