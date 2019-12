Sobre la degradació dels polígons

Només cal tenir una xerrada amb els principals actors econòmics de la ciutat per saber que una de les principals preocupacions dels empresaris és la degradació dels polígons. Una ciutat que vulgui aspirar a créixer gràcies a l’atracció d’empreses de primer nivell, la captació de talent internacional i la digitalització de la indústria ha de tenir zones que estiguin a l’altura. Il·luminació deficient, mal estat del paviment i la manca de serveis són sovint els pitjors enemics per al desenvolupament econòmic.

Des del mandat anterior, l’Ajuntament de Sabadell hi va posar fil a l’agulla amb la posada en marxa del Pla Integral de modernització de Can Roqueta, que compta amb finançament de la Diputació de Barcelona, del mateix consistori i de l’Associació d’Empreses i Propietaris del Polígon d’Activitats Econòmiques de Can Roqueta (AEPCRO). Ahir, la Junta de Govern hi va adjudicar una part de les millores urbanístiques per valor d’1,5 milions d’euros. Les obres duraran un any. Però seran el primer senyal d’una remodelació molt necessària d’aquest polígon. I més sabent que els incívics aprofiten aquesta degradació per organitzar-hi el cap de setmanes curses il·legals de cotxes.