La Generalitat manté l’episodi per alta contaminació per partícules

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit mantenir vigent l’episodi d’alta contaminació per partícules declarat dimecres a causa de la intrusió de pols africana. Aquesta situació, que va començar el passat 17 de desembre, va provocar que aquest dimecres es registressin superacions del límit de 80 μg/m3 de PM10 en una vintena d’estacions de tot Catalunya. Inclosa la de Sabadell.

A la nostra ciutat, les medicions de l’estació mediambiental de la Gran Via han detectat un considerable augment de PM10 des del dia 17 al migdia. Des de les onze de la nit fins aquest dijous al matí, les medicions han superat els 80 μg/m3 a cada hora. El valor límit de PM10 a l’aire segons la Unió Europea és de 59 μg/m3 de mitjana, cada 24 hores.

Tot i que es preveu que la massa de pols africana es retiri en les pròximes hores per l’entrada d’una massa d’aire d’origen atlàntic; la Generalitat recomana mantenir les precaucions. Els actuals nivells de PM10 no suposen cap prohibició per a la circulació de cotxes i camions, però es recomana no fer ús del vehicle privat i moderar la velocitat a les vies ràpides.

La Generalitat també insta “a les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres”; i es prohibeix la crema de rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria. Als Ajuntament se’ls insta també a prohibir l’ús de bufadors i d’altres eines que puguin aixecar pols; i se’ls demana incrementar el control sobre les activitats industrials on la competència és municipal.

Als ciutadans se’ls recomana realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit; moderar l’activitat física a l’aire lliure; utilitzar el cotxe compartit; i escollir el sistema de transport més sostenible que tinguin a l’abast. Si no és possible, es demana realitzar una conducció eficient, evitant arrencades fortes i frenades brusques. També es recomana comprovar el bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades.