Mor Miquel Martí Carceller

El president honorífic de Moventia, Miquel Martí Carceller (1925), va morir dimarts passat. El reconegut empresari va formar part –amb el seu germà Heribert–de la segona generació (1939-1950) de la companyia familiar, que va fundar el seu pare Miquel Martí Adell, l’any 1923.

Miquel Martí Carceller va entrar a treballar a la companyia quan tot just acabava de començar els estudis de peritatge industrial mecànic a l’Escola de Pèrits Industrials de Terrassa, però havia viscut l’empresa i la seva activitat des de sempre, segons s’explica en el llibre Moventia, 90 anys en moviment.

La seva incorporació va coincidir amb la postguerra, però tot i les dificultats, va reconstruir l’empresa. A partir dels anys 60, amb la companyia en ple creixement, va esdevenir una persona molt reconeguda en l’àmbit empresarial, especialment en el sector del transport urbà i interurbà. Els contactes amb altres empresaris del sector, en l’àmbit estatal, li van permetre desenvolupar noves oportunitats i fer créixer més l’empresa. El seu llegat va ser recollit per la següent generació. Tres dels seus fills treballen avui al grup familiar, Miquel, Josep Maria i Sílvia, i la seva gestió ha aconseguit portar la companyia a cotes de creixement inèdites.

Un empresari de referència

El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, va recordar que “ens deixa un empresari de referència que, amb la seva dedicació, treball i perseverança, ha portat al capdamunt del sector de la mobilitat un grup d’empreses que ja compten amb més de 90 anys d’activitat”. Alberich va afegir: “Agraïm la seva enorme contribució al desenvolupament de les comunicacions i l’activitat econòmica del territori i haver traslladat la seva passió per l’empresa a família i col·laboradors”.

Des del Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Tallers de Reparació i Venda d’Automòbils i Recanvis de Sabadell el van definir com “una persona excepcional, artífex juntament amb el seu germà Heribert (EPD) d’un gran projecte empresarial, el Grup Moventia”. A més, el recorden com “una persona de compromís i de valors, que va heretar del seu pare, Miquel Martí Adell, i que ha transmès a les següents generacions que ja hi donen continuïtat. Intel·ligència, esforç, dedicació, treball, sacrifici, coratge i perseverança són el seu llegat i la clau del seu èxit empresarial”. Per això, asseguren: “L’automoció i la mobilitat han perdut una bona persona i un excel·lent empresari”.