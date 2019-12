Les activitats familiars omplen les festes de Nadal

Tal com mana la tradició, des de fa dies el tió ja està present a la decoració de Nadal. Dijous i divendres es van fer dues activitats per fer cagar el tió, i n’hi ha d’altres aquest cap de setmana.

El Mercat Central acull, des d’ahir i fins aquestdiumenge, el Súper Tió del Mercat. És una activitat infantil gratuïta que avui dissabte es farà d’11 h a 13 h i dilluns, 23 de desembre, de 18 h a 20 h.

D’altra banda, la Colla dels Bastoners de Sabadell celebren avui dissabte la segona edició del Tió Bastoner. De 10 h a 23 h a la plaça del Gas (Centre) faran diferents activitats per celebrar el Nadal com fer cagar el tió, durant tota la jornada, o contacontes i xocolatada (17.30 h). Avui també, a les 11 h, la Biblioteca del Nord organitza l’activitat Tió de Nadal. De 17 h a 20 h, la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell farà el seu particular Tió solidari per a grans, petits i gossos. Estaran al carrer de Pi i Margall, al barri de la Creu Alta.

Dissabte i diumenge, de 18 h a 21 h, la plaça de la Llibertat (la Concòrdia), hi haurà un tió i un patge reial.

Activitats en família

La ciutat, a més, s’adapta per als dies que venen, i és que a partir de dilluns serà més habitual veure canalla pel carrer durant el dia. Ahir divendres va acabar oficialment el primer trimestre, i això implica que durant dues setmanes i dos dies els més petits gaudiran d’unes merescudes vacances.

Els dos primers Parcs de Nadal van aterrar ahir a la ciutat, concretament a la plaça del Pi, a Ca n’Oriac, i a la plaça de la Creu de Barberà. El del Centre no arribarà, però, fins una setmana més tard, el divendres 27 de desembre,ocupant la plaça Doctor Robert, on fins a principis de la setmana que ve hi haurà instal·lada la fira de Santa Llúcia. Hi haurà jocs tradicionals i treballs manuals, tots ambientats en el Nadal.

L’Ambaixador, a la Casa Duran

Entre les activitats més destacades de les festes hi ha la llarga cua que de ben segur caldrà fer per donar-li la carta a l’Ambaixador Reial, a la Casa Duran a partir de Sant Esteve, i també, el Vapor Reial. Un any més, Fira Sabadell acollirà aquesta iniciativa perquè els més petits vegin les carrosses de Ses Majestats, però no només això: també coneixeran de la mà dels acompanyants dels Reis d’Orient la seva història, així com els origens d’aquesta tradició.

Així com a l’estiu, per Nadal també hi ha recursos per aquelles famílies que no disposen de dies de festa per invertir en aquestes dates ni tampoc deixar els menuts amb altres familiars. És per aquest motiu que es fan diverses activitats, com tallers o casals, on nens i nenes podran passar part de la jornada gaudint amb els amics i, per què no, aprenent.

Un exemple el trobem en la proposta que aquest any ens arriba de la mà del Museu d’Art. Sota el títol El Museu d’Art no té conte: vine a crear-lo amb nosaltres, l’escriptora Anna Fité i la il·lustradora Laia Codina conviden a crear una imatge gràfica per definir visualment una història que identifiqui l’equipament municipal. La iniciativa estarà vigent des de dilluns fins al 3 de gener, emb l’excepció dels festius.

També hi ha activitats a l’Espai Cultura, en aquest cas en forma de tallers, que permeten que els menuts puguin dur a terme creacions vinculades amb aquestes festes i la tecnologia. És el cas del taller Mini Innova, que ara proposa crear un element que per a molts és simplement un record nostàlgic de les festes de Nadal del passat, però que sempre es pot actualitzar: les postals que s’enviaven a les llars. Ara, es proposa aplicar-hi de manera artesanal un conjunt de circuits electrònics, de manera que aquest element clàssic guanyi llum i so.