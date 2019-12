Dos detinguts per preparar robatoris a domicilis de Matadepera

Passamuntanyes, tornavisos, potes de cabra, una talladora, un picot i guants és part del material que dos individus anaven a utilitzar per, presumptament, robar a l’interior de domicilis de Matadepera. Aquestes eines van ser interceptades a l’interior d’un cotxe que circulava lentament i amb els llums apagats pel municipi, ahir dijous. Segons va explicar el veí que va alertar la policia, al costat del vehicle, ocupat per dues persones, hi caminaven tres sospitosos més que es fixaven en les cases dels carrers per on passaven.

En sentir-se observats pel veí, els possibles lladres van dispersar-se, però la policia local, ràpidament, va localitzar-los. Els ocupants del cotxe van ser detinguts després que la patrulla hagués de posar els llums prioritaris i la sirena, perquè el feien cas omís de les primeres indicacions. Els tres sospitosos que els acompanyaven des del carrer van fugir.

Els dos individus, que tenen antecedents per robatoris amb força a altres indrets, van quedar detinguts. Ahir, van ser traslladats a les dependències municipals de Mossos d’Esquadra, i aquest matí han passat a disposició judicial.