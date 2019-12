El Sabadell aniquila el Lleida Esportiu i viurà el Nadal com a líder (4-0)

Dia rodó. El Sabadell s’ha assegurat el lideratge aquest Nadal després de passar per sobre del Lleida Esportiu, en una nova exhibició de futbol. Un penal i l’expulsió del visitant José Ruiz en el minut 3 ha aplanat el camí, però després el conjunt arlequinat ha estat una màquina imparable. L’afició, protagonista abans del partit, ha gaudit d’un gran espectacle i té dret a somiar aquesta temporada.

El partit es preveia complicat i dur. A més, el Lleida Esportiu venia amb una motivació especial per la polèmica de l’horari. Però aquesta sobre excitació -els jugadors visitants han arribat a la Creu Alta picant els vidres del seu bus per demostrar la seva ràbia- els ha traït. Només havien passat 3 minuts i el Sabadell ja guanyava i es trobava amb superioritat numèrica. L’acció clau ha estat una incomprensible agressió de José Ruiz a Grego a la sortida d’un córner. De fet, en la mateixa jugada ja s’havia produït una enganxada de samarreta a Aarón Rey. Un penal indiscutible que Edgar Hernández ha executat de manera impecable.

El millor escenari possible. El conjunt d’Antonio Hidalgo ha sabut gestionar el doble avantatge fent el seu joc de control. Això ha desesperat a un Lleida Esportiu massa revolucionat i s’ha demostrat en l’acció del segon penal, infantil, de Joan Oriol sobre un excels Aarón Rey. Ha variat el llançador i Adri Cuevas ha agafat el relleu d’Edgar per establir un 2-0 que semblava sentenciar. Encara que alguns recordaven l’experiència d’Andorra. Aquesta vegada els arlequinats no han donat cap opció. El Lleida mai ha donat la sensació de poder reaccionar. Estava totalment desfet.

A la represa, el Sabadell ha sortit decidit a posar el punt final per evitar qualsevol ensurt. I ho ha fet per la via ràpida. Un servei de cantonada l’ha rematat Aleix Coch amb un cop de cap inapel·lable. El tarragoní, que en va fer sis la temporada anterior, s’estrenava així aquesta temporada i el dedicava al seu fill. Amb el 3-0 s’ha ensorrat definitivament el conjunt lleidatà i el partit s’ha convertit en un festival de futbol arlequinat, amb accions més pròpies de Primera Divisió. Com la combinació entre Josu i Lanzarote, substitut de Néstor, que ha acabat amb el xut estratosfèric del capità Ángel Martínez a l’escaire per fer el 4-0. Abans, Edgar havia estavellat un cop de pal al pal. El gavanenc ha deixat el seu lloc a Boris entre una impressionant ovació.

L’afició, entregada, ha xalat com feia anys a la Creu Alta. S’ha fregat la maneta en diverses arribades, però finalment el Sabadell no ha volgut fer més sang. Sisena victòria consecutiva a casa i lideratge assegurat per aquestes festes nadalenques… amb el títol d’hivern a tir. Un final d’any per somiar.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Mackay; Pedro Capó, Aleix Coch, Grego, Josu, Ángel Martínez, Ó. Rubio, Adri Cuevas (Boniquet, m. 73), Edgar (Boris, m. 62), Aarón Rey i Néstor (Lanzarote, m. 67).

Lleida Esportiu: Pau Torres; José Ruiz, Simic, Marc Trilles (César Soriano, m. 32), Joan Oriol (Joanet, m. 68), Xemi, Liberto, Abel (Bagoyoko, m. 76), Cano i Eneko.

Àrbitre: Germán Cid Camacho, del Comitè castellà-lleonès. Grogues: Ángel Martínez, Edgar; César Soriano; Vermella: José Ruiz (m. 3) per agressió.

Gols: 1-0, min. 5: Edgar de p.; 2-0, min. 23: Adri Cuevas de p.; 3-0, min. 50: Aleix Coch; 4-0, min. 62: Ángel Martínez.

Incidències: 3.027 espectadors a la Creu Alta.