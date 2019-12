El Sabadell vol guanyar el Lleida per celebrar el Nadal com a líder

L’últim partit de l’any a la Creu Alta, aquest dissabte a les 19 hores, pot coronar líder el Sabadell durant les festes nadalenques. Per aconseguir-ho serà necessari guanyar un Lleida Esportiu que arribarà en plena dinàmica negativa -1 victòria en 8 partits i un ‘2 de 15’ en eles últims 5 partits-, i enutjat pel tema de l’horari. El tècnic lleidatà, Molo, i els seus jugadors han bramat indignats pel fet d’haver de jugar 48 hores després de l’eliminatòria de Copa del Rei davant l’Espanyol. “Jo també protestaria si el Sabadell fos l’afectat, però ho faria a la Federació Espanyola, no contra el Sabadell que va anunciar aquest horari amb molta antelació”, va matisar Antonio Hidalgo per tancar la polèmica.

El tècnic de Canovelles es vol centrar en l’àmbit esportiu i té clar que “ens espera un partit molt difícil. El Lleida té una gran plantilla, amb jugadors diferencials, i defensa molt bé. Haurem de ser molt intensos i segur que ens tocarà patir en alguns moments”. Hidalgo, després de moltes jornades sense fer-ho, ha hagut de descartar jugadors en una convocatòria. S’han quedat fora Alberto Leira i David Acedo i han entrat, com a novetats, Lanzarote -un cop complida la sanció- i Aitor Pascual. El gallec ha avançat terminis i podria jugar amb una fèrula a la mà. Tot apunta que Aleix Coch tornarà a l’eix de la defensa i el principal dubte és entre Ángel i Boniquet. Aquest també podria jugar més avançat.

Sobre la candidatura del Sabadell al play-off que el capità Ángel Martínez va admetre aquesta setmana, Hidalgo va voler concretar: “Estem en una gran situació, però la igualtat és màxima. Només tenim 3 punts sobre el cinquè i al darrere venen un grapat d’equips. Ara mateix, veig fins a 10 candidats. Això t’obliga a guanyar cada setmana”. Un cop més va demanar el suport d’una afició que es mobilitzarà abans del partit amb la trobada organitzada per la penya Honor 1903. Es farà el recorregut des de l’Eix Macià fins a l’Estadi amb l’objectiu de crear ambient i una atmosfera positiva. El partit serà dirigit pel col·legiat del Comitè castellà-lleonès, Germán Cid Camacho.

‘Colors arlequinats’

En el descans del partit, el cantant sabadellenc de música urbana conegut com a Nel·lo C interpretarà la cançó ‘Colors arlequinats’. “La lletra s’identifica amb la família arlequinada”, va explicar en l’acte de presentació de la cançó que ja es va poder escoltar durant la presentació del F. Base. Nel·lo, que va recordar els temps que anava a l’Estadi amb el seu avi, pretén projectar la imatge de la ciutat a través del Centre d’Esports amb aquesta cançó.