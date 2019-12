VÍDEO Murs i arbres caiguts pel vent a Sabadell

El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins a les 8 del matí 786 trucades relacionades amb 506 incidències derivades del vent. Els bombers han atès des de les 19 hores fins a les 8 més de 600 avisos, especialment a les comarques gironines i al nord de l’àrea metropolitana.

Des de Sabadell s’han fet diversos avisos per murs caiguts, elements inestables o moviment de contenidors, entre altres. En total han estat una quarentena de trucades procedents de la capital vallesana.

Han caigut arbres afectant circulació i diversos vehicles als carrers d’Himalàia, Moragues i Barret, Roca, Montañès i Regne Unit, entre altres. També han caigut arbres als carrer d’Almogàvers i del Sol.

Un mur ha caigut afectant un vehicle a la plaça del Mestre, i s’ha registrat un despreniment de part d’una façana a Sol i Padrís, així com de peces d’un immoble de la plaça del Gas. El desplaçament de runa i material d’obra en altres punts hauria afectat tres vehicles més.

A banda, s’han mogut contenidors a l’Eix Macià, carretera de Prats de Lluçanès, Ronda d’Europa i de Jean Monnet, entre altres i s’han desplaçat altres elements com tanques d’obres o tendals.

El pla Ventcat està en estat d’alerta per les fortes ratxes. La circulació ferroviària està interrompuda entre Maçanet de la Selva i Girona per arbres caiguts sobre la zona de vies. Dissabte a la nit es van registrar 180,7 kilòmetres per hora de ratxa màxima al Montseny, al Puig Sesolles (1.668 metres), la dada més alta dels seus nou anys de dades. A Terrassa, el vent va arribar a bufar a 108 km/h i a Caldes de Montbui, a 105 km/h. A Sabadell es va arribar a una punta de 79 km/h al Parc Agrari, 48,3 km/h al centre.

L’episodi de fort vent ha afectat la serralada Transversal, el litoral i prelitoral central, les comarques de la Selva, el Vallès Occidental i l’Oriental i a les cotes altes del Pirineu i la Val d’Aran. Es preveu que es mantingui encara intens fins aquest diumenge al migdia. A partir de la tarda i fins a dilluns a primera hora del matí tornarà a bufar el vent, però amb menor intensitat.

Al port de Barcelona s’han registrat ratxes de 88,9 km/h, i a Badalona de 82,4. Pel que fa a les trucades rebudes pel 112, un total de 168 han arribat des del Barcelonès; 149 des del Vallès Occidental; 134 des del Vallès Oriental, i 123 des del Gironès. Per ciutats, Barcelona registra 137; Girona, 71; Sabadell, 57, i Terrassa, 54.

Dels més de 600 avisos atesos pels Bombers, un total de 166 han estat a les comarques gironines, 315 a la regió metropolitana nord i 91 a la sud. Les incidències ateses tenen a veure amb caiguda d’arbres o branques a la calçada, elements a la via pública com tendals, pals de la llum, cables i pèrgoles o per fer sanejament de façanes.

La caiguda d’arbres ha provocat la interrupció del servei ferroviari a les línies R11 i RG1 entre Maçanet de la Selva i Girona, l’R2 a Llinars del Vallès, l’R4 a Vacarisses i l’R1 a Malgrat de Mar, però totes les incidències ja han estat solucionades.