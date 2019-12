L’Ajuntament de Sabadell demana la dimissió del Síndic de Greuges

La Junta de Portaveus ha aprovat aquest dimarts una moció de Ciutadans que demana la dimissió del Síndic de Greuges, Rafael Ribó. El text ha rebut el suport del PSC i de Podem, obtenint, així, un total de 14 vots.

En la moció, el partit taronja apel·la a les llargues llistes d’espera i a les retallades en el sector sanitari, que xoquen, consideren, amb les declaracions de Ribó que, apunten, va assegurar que “un dels dèficits que té la sanitat a Catalunya és que té un sobrecost amb la gent que ve de fora de Catalunya a intervenir-se”. Unes paraules que consideren “especialment greus venint d’un comissionat del Parlament de Catalunya”.

És per això que consideren que Ribó ha actuat “amb clara deslleialtat cap els catalans”, també en altres temes com ara la no paralització de les lleis de desconnexió del 6 i 7 de setembre de 2017, quan es va fer públic que havia acceptat un regal valorat en 40.000 euros per part d’un empresari o quan consideren que no ha actuat amb neutralitat o imparcialitat en aspectes vinculats al procés, quan va confeccionar informes sobre l’1-O o sobre l’aplicació de l’article 155. A més, afegeixen que li va caducar el càrrec el passar 1 de març.

Per tot plegat, demanen la dimissió de Ribó com a Síndic de Greuges, i demanen que es traslladi l’acord pres en Junta de Portaveus a l’institució del Síndic, a la Mesa del Parlament i als grups parlamentaris.