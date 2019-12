L’Ambaixador i els carters reials arribaran el 26 de desembre i sortiran des de Torre-romeu

Aquest dijous 26 de desembre arriba a Sabadell un dels personatges més importants de les festes del Nadal: L’ambaixador dels Reis d’Orient que precedirà l’arribada dels Reis el dia 5 de gener al vespre. L’Ambaixador reial vindrà acompanyat dels carters i enguany sortiran des de Torre-romeu a les 11 h, en una cavalcada de vespes, Seat 600 i l’Avibús de la TUS. Es preveu que arribin davant l’Ajuntament a les 11.30 h.

Aquest personatge serà a la Casa Duran els dies 26, 27, 30 i 31 de desembre, de 17.30 h a 19.30 h. També hi serà els dies 28 i 29 de desembre i els dies 1 i 4 de gener des de les 12 h a les 13.30 i a la tarda des de les 17.30 h a les 20.30. Els dies 2, i 3 de gener l’Ambaixador Reial rebrà els nens de 17.30 a 20.30 h.

Pel que fa als set carters reials, es podran visitar a diferents espais de la ciutat i recolliran les cartes dels nens i nenes. Hi haurà un carter reial als següents punts de la ciutat: Mercat dels Merinals, carrer Sol i Padrís, avinguda de Matadepera (Ca n’Oriac) la plaça de la Creu de Barberà, la plaça Cristóbal Ramos (Torre-romeu) la plaça Còrdova (Can Llong) i la plaça Mestre Planes (Eixample).

Una tradició que continua

L’actual equip de govern, té la intenció de donar una pàtina més romàntica a aquesta activitat nadalenca. L’Ambaixador reial és el personatge infantil per antonomàsia dins l’imaginari col·lectiu infantil. La regidora de comerç, Sònia Sada, així ho ha assegurat aquest migdia, en roda de premsa. També ha explicat que dins la Casa Duran, i mentre hi sigui present l’Ambaixador reial, hi haurà activitats infantils perquè “l’espera a la cua per veure’ls es faci més còmode i suportable”.

Sada ha afegit que els pròxims anys, la intenció de l’equip de govern és reforçar aquest esdeveniment nadalenc, “tornar una mica al que tots recordem de quant érem petits. Donar més caliu al Nadal”. I ha insistit que es tracta que “nens i pares i mares, ho visquin de forma diferent”. D’altra banda, com ha és tradició, el dia 2 de gener l’Ambaixador i els carters reials, visitaran els nens i nenes ingressats a l’Hospital Taulí.

Canvi d’ubicació

L’Ambaixador s’instal·la, des de fa uns anys, al Racó del Campanar. Josep Maria Porta, President de Sabadell Comerç Centre, entitat que organitza el Campament Reial, ha explicat que any rere any s’ha anat ampliant els personatges i l’escenografia “i aquest any, l’Ajuntament ha apostat fort per dinamitzar tots els espais relacionats amb aquest esdeveniment”, ha dit. També ha volgut posar l’èmfasi en les activitats que tindran lloc al voltant dels jardins de l’antiga Caixa Sabadell.

Tot aquest eix de ponent acollirà diferents actuacions i activitats culturals i musicals “perquè sigui un pol d’atracció, no només pels sabadellencs i sabadellenques, també per la gent de fora de Sabadell”, ha afirmat. La intenció és potenciar la marca Sabadell per atreure més públic i també aconseguir que la gent es quedi passejant per la zona.

L’Any passat, unes 18.000 persones van passar pel Campament reial, al Racó del Campanar.

Dates i horaris dels carters reials :

Data Activitat Organització Lloc Horari 28/12/2019 Carter reial dels Merinals Ajuntament Mercat dels Merinals D’11 a 13 h 28/12/2019 Cavalcada del carter reial de Sol i Padrís – Sant Oleguer. A.C. Sol i Padrís – Sant Oleguer Carrer de Sol i Padrís De 17 a 19 h 28/12/2019 Carter reial recollida de cartes i xocolatada A.C. Sol i Padrís – Sant Oleguer Plaça de Garcia Planas De 19 a 21 h 02/01/2020 04/01/2020 Carter reial de Ca n’Oriac Ca n’Oriac Comerç Av. de Matadepera, 75 De 17 a 20 h 03/10/2020 Carter reial de Can Llong A.C. Can Llong Plaça de Còrdova De 10.30 a 13.30 h 04/01/2020 Carter reial de la Creu de Barberà Comerç Creu Plaça Creu de Barberà De 12 a 14h i 17 a 20h 04/01/2020 Carter reial de Torre-romeu A.C. barri i Mercat de Torre-romeu Plaça de Cristóbal Ramos De 10 a 14 h 04/01/2020 Carter reial de l’Eixample A.C. Eixample Plaça del Mestre Planas De 16.30 a 20 h