L’Ambaixador Reial ja ha arribat a Sabadell, un any més

“Encara no ve?”, pregunta una nena enfilada de puntetes damunt d’una tanca. A les cares dels infants s’intueix una barreja d’impaciència i il·lusió, les cartes plenes de desitjos, aparells electrònics i joguines cremen a les mans. Hi ha nervis per veure l’Ambaixador Reial, que arriba acompanyat de música solemne i del brogit de motors d’una comitiva de vespes i Seats sis-cents. La plaça de Sant Roc busca amb la mirada la seva identificativa barba blanca i el seu característic barret de plomes. Per fi baixa del descapotable i, dibuixant un somriure, s’atura a encaixar mans a la canalla.

VÍDEO | Nervis i il·lusió dels infants que esperen a la plaça de Sant Rochttps://t.co/vX0nb0YgPE #Sabadell pic.twitter.com/elMaSwkXse — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) December 26, 2019

A dalt del balcó de l’Ajuntament, espera l’alcaldessa Marta Farrés, que dona pas a l’Ambaixador perquè parli. “Bon dia, Sabadell!”, arrenca enèrgic, saludant la ciutat. “Com us heu portat? Heu fet bondat? No sento res!”, provoca la reacció de més d’un centenar de veuetes, que contesten afirmativament. “Sigueu gent honesta, solidària, responsable. Sobretot amb les persones que ho necessiten”, esperona els nens. I es dirigeix, també, als pares: “Eduqueu els vostres fills amb aquests valors. D’aquesta manera aconseguirem un món millor, més just i en pau”.

VÍDEO | L'Ambaixador Reial, acompanyat de Marta Farrés (@socmartafarres) al balcó de l'Ajuntament, desitja bones festes als sabadellencs i els diu que els espera a la Casa Duran https://t.co/g2jPWwz3wQ pic.twitter.com/aKLXvG3Vvh — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) December 26, 2019

L’Ambaixador explica que ja se sent gairebé sabadellenc, després de 38 anys venint a la ciutat. Aquests dies se’l podrà trobar a la Casa Duran, on instal·larà el Campament Reial. A més, ha vingut acompanyat de set Carters Reials, que visitaran els diferents barris.

Una vegada al carrer, el gran protagonista del matí aprofita per recollir cartes, que els patges s’encarreguen de guardar. Un grup de nens se’l mira amb respecte i admiració. Aleshores, desprevingudament, el representant dels Reis Mags en fa envermellir algun: “Ja endreceu l’habitació? Hi ha algú per aquí que sé que té una lleonera”. Ràpidament, troba la complicitat dels seus pares, a qui pica l’ullet després de l’assistència. Solidaritat, honestedat i habitacions endreçades.