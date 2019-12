Sabadell inventa una nova tipografia per a la retolació a la via pública

Amb la voluntat de destacar en el camp de la innovació, la ciutat de Sabadell ha creat una nova tipografia per retolar els senyals de trànsit a la via pública. Es tracta d’una novedosa tècnica que consisteix en invertir algunes de les lletres, aprofitant la seva simetria hortizontal.

La iniciativa vol seguir l’exemple d’altres ciutats, com és el cas de Terrassa, la primera en adoptar un nou tipus de semàfor de vianants on l’homenet que hi apareix té una forma més dinàmica. D’aquí, molts altres municipis del país van adoptar-lo per la simpatia que oferia la imatge, i perquè denotava modernitat.

“Molts sabadellencs ja hauran apreciat la primera incursió que s’ha fet a través dels cartells de Nadal en què s’hi pot llegir el nom de la ciutat”, detalla Letrícia Mestra, experta en tipografia occitana. En aquest cas, les lletres S i B de la paraula Sabadell queden invertides, un canvi, però, que no tohom ha estat capaç de detectar a ull nu.

“En realitat també s’ha aplicat aquest canvi a les lletres D i E, però no tothom és capaç d’apreciar els matisos que s’hi han incorporat, així com a les dues lletres A, que s’han invertit en la seva simetria vertical”, afegeix Mestra. Amb les lletres L, però, encara no han trobat una solució: “Hi estem treballant sense descans”, explica.

Proper pas: els números

El departament de numerologia local treballa, en paral·lel, en un nou sistema numèric que permeti millorar en les indicacions dels cartells dels carrers de la ciutat. Ara per ara, però, el projecte està encallat perquè hi ha el risc que no siguin interpretables pels usuaris, ni tan sols pels nascuts a Sabadell.