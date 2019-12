Els Sants Innocents se celebraran aquest dissabte en diferents punts de Sabadell

Aquest any, el dia dels Sants Innocents es podrà celebrar a tres punts de Sabadell. Serà a la plaça del Pi –al nord de la ciutat–, a la plaça Doctor Robert –al centre– i a la plaça de la Creu de Barberà – al sud.

Es repartiran llufes i xocolata als tres espais amb l’objectiu que els infants de Sabadell puguin celebrar el dia dels Sants Innocents a un dels tres parcs de Nadal que hi ha instal·lats a la ciutat. Al del Centre, el Teler dels Desitjos conviurà amb els Somnis de Nadal, la companyia Les Irréls (amb un espectacle sobre un poble desconegut), els Playscape de Luxe (una plataforma de pneumàtics, boles i xarxes), la Carpa de Contes i els Colors de Monstre (una col·lecció de jocs imaginativa, inspirada amb elements onírics i fantàstics).

A la plaça del Pi es podrà gaudir de jocs de circ per posar a prova l’habilitat dels infants, mentre que a la plaça de la Creu de Barberà hi haurà una col·lecció de jocs interactius de fusta per a tota la família, i Miss Umbrel·la, un espectacle de circ itinerant amb malabars i equilibris amb paraigua i música amb un piano de manubri, convivint amb el Teler dels Desitjos.