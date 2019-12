Un telefèric unirà Torre-romeu amb el Centre

La ciutat de Sabadell comptarà al 2021 amb el primer telefèric urbà de l’Estat. Es tracta d’una infraestructura que salvarà el riu Ripoll i permetrà connectar el barri de Torre-romeu amb el Centre amb l’objectiu de facilitar l’enllaç entre aquests dos punts de la ciutat.

La infraestructura es batejarà amb el nom de Telefèric Arrahona, i comptarà amb un recorregut de 2.250 metres, amb quatre torres de suport i dues estacions a cada extrem, una d’elles al Centre Cívic de Torre-romeu. Amb un màxim de 90 telecabines, del mateix model que s’ha instal·lat a la pista d’esquí de La Molina, cada un d’ells tindrà capacitat per a deu persones, fet que permetrà el transport de fins a 3.000 horaris per hora en cada sentit.

“La mesura permetrà descongestionar el centre i incrementar l’atractiu turístic de la ciutat, així com el potencial del campus de la UAB i el valor paisatgístic del riu Ripoll”, assenyala l’alcaldessa, Marta Farrés. De fet, a Torre-romeu es preveu la creació d’un aparcament amb capacitat per a fins a uns 1.500 vehicles per facilitar l’accés al centre de la ciutat des d’allà.

La infraestructura tindrà un cost de 4 milions d’euros, i es podrà utilitzar el sistema de bitllets integrats de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), com ara les futures T-Casual, T-Família o T-Usual. També es crearà la T-Lecabina, un bitllet exclusiu per als veïns de Torre-romeu, que gaudirà de descomptes en el trajecte.