2,3 milions d’euros. Aquest és el valor del nou contracte que ha aconseguit Fluidra a Indonèsia. L’empresa sabadellenca líder en el negoci de l’equipament de les piscines remodelarà el centre aquàtic de Ragunan. Amb aquest projecte, Fluidra reforça la seva sòlida presència a l’Àsia, on està present des de fa prop de vint anys.

El contracte inclou la remodelació de les tres piscines; una de competició, una d’escalfament i una de salts. En aquest sentit, mitjançant de la tecnologia de Fluidra, caldrà adaptar tot el centre als estàndards que exigeix la Federació Internacional de Natació (FINA). Està previst que les obres estiguin acabades el febrer del 2020. Si més no, aquesta restauració disposarà de la tecnologia Skypool, que permet optimitzar el cost i la duració de la remodelació.

El centre aquàtic de Ragunan està situat al sud de Jakarta i va ser construït l’any 1973. Actualment funciona com a equipament esportiu per als estudiants de la regió. La renovació de les piscines era necessària per poder complir amb la normativa internacional de la FINA.

De fet, no és el primer projecte que farà enguany a Indonèsia la multinacional sabadellenca. A l’abril, Fluidra ja va anunciar que construiria tres piscines per a l’Aquatic Arena Papua, ubicat en la província indonèsia de Papua i que allotjarà els National Sport Week Papua 2020, un esdeveniment que se celebra cada quatre anys i en el qual participen esportistes de totes les províncies del país.

El Pla Estratègic 2022

La nova Fluidra, sorgida de la fusió entre la sabadellenca Fluidra i la nord-americana Zodiac, navega amb el vent a favor, fet que li ha permès elevar els objectius de sinergies de costos i vendes establerts en el Pla Estratègic 2022, presentat fa un any. Fluidra preveu generar amb la fusió unes sinergies de costos de quasi 40 milions d’euros (5 milions més) i unes sinergies de vendes de 59 milions. El repte és, el 2022, assolir unes vendes de 1.666 milions d’euros (ha de créixer un 6% anual) i un Ebitda de 351 milions. El 2019, Fluidra tornarà als resultats positius –l’any passat va patir l’impacte de la fusió– malgrat la incertesa econòmica mundial.