Un incendi aquesta matinada al carrer d’Esteve Paluzie ha cremat quatre contenidors i onze vehicles estacionats, segons la Policia Municipal, que també assegura que ha estat provocat.

L’avís del foc s’ha rebut a les 03.01 h. No hi ha hagut persones ferides ni desallotjades. En les tasques d’extinció de l’incendi hi han participat dues dotacions dels bombers i tres unitats de la Policia Municipal.