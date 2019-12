Tot a punt per garantir un Cap d’Any sota control

Tant la Policia Municipal com els Mossos d’Esquadra, així com el SEM i la resta de professionals de la seguretat i la salut que treballen per Cap d’Any, ja estan a punt per celebrar l’arribada del 2020. L’intendent major de la policia local de Sabadell, Joan Antoni Quesada, apunta que es faran controls d’alcoholèmia, sobretot, i drogues, perquè és un dia que se sol beure, tot i que destaca que “la gent és bastant prudent últimament”.

La Policia Municipal procurarà “estar molt a sobre dels conductors per evitar que es barregi alcohol i conducció amb el risc que representa”. El nombre d’efectius i de controls mai es difonen per qüestions de seguretat. Quesada apunta que el dispositiu s’anirà adeqüant a les circumstàncies de la nit. La velocitat la controlaran els radars fixos i no en els mòbils, perquè els esforços se centraran en els controls d’alcoholèmia. Igual que el dia de Nadal, per Cap d’Any també hi haurà més efectius en el torn de nit del que és habitual per poder oferir el servei que s’ha planificat des de la prefectura de Can Marcet. Per Joan Antoni Quesada, fins ara la valoració general d’aquestes festes pel què fa a la seguretat està sent “bastant positiva”, tot i lamentar dos accidents greus, un a la Gran Via i un atropellament a Can Rull.

Aquest 31 de desembre a la nit i la matinada de l’1 de gener -com és habitual- la Policia Municipal comptarà amb el suport dels Mossos d’Esquadra quan sigui necessari, així com del Servei Català de Trànsit en matèria de circulació.

Afectacions a la circulació

L’home dels nassos no serà l’únic que passejarà pels carrers de la ciutat aquest dimarts 31 de desembre, l’últim dia de l’any. La cursa atlètica Cap d’Any Race obligarà a fer diferents talls de trànsit, especialment entre les 16.50 h i la finalització de la cursa, al voltant de les 18.15 h, ja que durant aquest temps tot el circuit amb sortida i arribada a la plaça de la Creu Alta quedarà tallat al trànsit de vehicles.

Les afectacions a la mobilitat començaran a les 7 h, quan es tallarà la carretera de Prats de Lluçanès des d’Antoni Oller a Vila Cinca; el carrer Pi i Margall en sentit pl. Creu Alta, amb desviament pel carrer Papa Pius XI; i tota la circulació que baixa pel carrer Major es desviarà cap el de Sant Isidre perquè cap vehicle anirà cap a l’avinguda Onze de Setembre ni la de Prats de Lluçanes. A les 13 h les afectacions seran unes altres. Els vehicles que vulguin passar pel carrer d’Antoni Oller seran desviasts pel de Maria del Bell·lloc i a la carretera de Prats de Lluçanès, entre Antoni Oller i Can Gambús, es col·locaran tanques de tipus New Yersey. La circulació del carrer de Lluís Carreras es desviarà des de la ctra. de Prats al carrer Major. El trànsit d’aquest darrer carrer seguirà desviat cap al de Sant Isidre. A les 15:30 hores, l’avinguda Onze de Setembre estarà tallada des de Vila Cinca fins la ronda Zamenhof. Paral·lelament a aquestes afectacions hi ha les que obligaran a modificar els recorreguts de la TUS.