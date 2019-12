Bon any 2020, Sabadell!

Aquesta edició del Diari de Sabadell i l’anterior són les dues últimes de l’any i hem volgut fer balanç sabadellenc: si el dissabte 28 parlàvem de fets, avui és el torn de les persones. Ha estat una feina complicada per part de la redacció, que ha debatut amb certa intensitat tant la conveniència mateixa del llistat com els seus components. Però la feina dels periodistes és, en gran part, seleccionar quina informació és més rellevant, i això és el que fem a cada edició del Diari.

I com que qualsevol selecció és una decisió editorial difícil, és fàcil d’imaginar la dificultat de comprimir un any en un llistat de 50 persones. El que publiquem avui no és un rànquing ni és excloent –hi ha moltes més persones que mereixerien ser-hi, i que han passat per les pàgines del Diari aquest any–. Simplement són 50 persones que han deixat petjada durant el 2019 i que, d’una manera o altra (també negativament), han afectat la vida de Sabadell i dels sabadellencs. Esperem que l’any vinent sigui encara més complicat escollir quines persones han aportat més en la construcció d’una ciutat més sostenible, més rica, més justa, més habitable… i més feliç! Bon final d’any a tothom i el millor per al 2020!