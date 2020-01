El Vapor Reial obre portes aquest dijous a Sabadell

Un cop passat el Cap d’Any, ara toca ja tenir la mirada posada en l’arribada dels Reis d’Orient, motiu pel qual cal fer bondat. A partir d’aquest dijous, 2 de gener, i fins dissabte, dia 4, Fira Sabadell acollirà un any més el Vapor Reial, on es podrà fer una visita màgica a les carrosses reials, els tallers de cartes, regals i… veure el carbó que a més d’un i d’una li caurà el dia de Reis.

L’espai estarà obert de 16.30 a 20.30 h, on es podran visitar les instal·lacions on els obrers de la ciutat treballen per ajudar als Reis d’Orient i fer que tot estigui a punt per a la Cavalcada de la tarda del dia 5 de gener. Una visita guiada conduïda per obrers i obreres sabadellencs que acompanyaran el públic en un recorregut per l’interior del vapor, al llarg del qual podran veure les Carrosses Reials de prop i adonar-se de la feinada que suposa tenir-ho tot a punt.