15 preguntes i respostes sobre les implicacions de la ZBE al Vallès

Ja és oficial. Des de l’1 de gener del 2020, els vehicles més contaminants tenen l’entrada prohibida a Barcelona. Les sancions, però, encara trigaran a aplicar-se. La Guàrdia Urbana ja està advertint els infractors de la possibilitat de rebre multes d’un mínim de 100 euros; però no començarà a sancionar ningú fins a l’1 d’abril. D’altres vehicles, com els dedicats al transport o els de famílies amb pocs recursos, gaudiran d’una moratòria de fins a un any. Però a partir del gener del 2021, se’ls aplicaran les mateixes restriccions.

Però com afecta això als conductors sabadellencs? Segons dades del Ministeri de l’Interior publicades per La Xarxa, 40.853 vehicles de Sabadell es veuran afectats per la ZBE a Barcelona i rodalies. A més, tenint en compte que el 14,5% dels viatges des del Vallès Occidental són al Barcelonès i que 45% dels vallesans es desplacen amb vehicle privat cada dia; el més probable és que molts veïns es vegin afectats. Segons un informe publicat pel Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), uns 3.136 conductors vallesans es veurien directament afectats per la restricció ambiental a Barcelona en hora punta.

Responem, doncs, els principals dubtes respecte a l’aplicació de la zona de baixes emissions de Barcelona, i les implicacions que tenen per als conductors de la nostra ciutat.

1 – Quin àmbit comprèn la ZBE?

Tot el terme municipal de Barcelona, excepte la Zona Franca, Vallvidrera, el Tibidabo, les Planes i les Rondes. També engloba l’Hospitalet de Llobregat i part dels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.

2 – Pot circular el meu cotxe?

Queden afectats per la normativa els turismes amb motor de gasolina matriculats abans del gener del 2000 o dièsel matriculats abans de gener del 2006; les furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre de l’any 1994 (anteriors a l’anomenada normativa Euro 1) i les motos i ciclomotors matriculades abans del 2003 (anteriors a la normativa Euro 2). En d’altres paraules, tots els vehicles que no obtinguin el distintiu de la DGT.

3 – Des de quan s’aplica el veto?

Des del passat dimecres, 1 de gener del 2020. Tot i això, l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que no sancionarà els vehicles infractors fins l’1 d’abril del 2020. Quatre mesos després que s’hagi posat en marxa la ZBE. La restricció, a més, s’aplica només els dies laborables, de les 7 a les 20 hores.

4 – Puc no tenir el distintiu, i no estar afectat per la restricció?

Sí. Pot ser que no haguem rebut el distintiu però hi tinguem dret. Per saber si el vehicle pot circular, es pot comprovar a través del web la DGT, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o de l’Ajuntament de Barcelona. És important posar correctament la matrícula del vehicle. Si ens correspon l’etiqueta –i per tant, podem entrar a la ZBE–, podrem comprar-la per 5 euros trucant al 060 o a través de Correus, ja sigui per internet o a les oficines. Un cop obtinguda, tot i que és recomanable portar-la, no és obligatori.

5 – Sóc conductor professional. També m’afecta la mesura?

Els vehicles professionals com camions, furgonetes, autocars i autobusos tindran una moratòria d’un any per adaptar-se a la normativa. Durant aquest temps podran circular sense distintiu. Els taxis no se salven de la restricció, tot i que molt pocs es veuran afectats. Segons l’Institut Metropolità del Taxi, només 14 dels 10.523 vehicles amb llicència de taxi es quedaran sense circular. Segons les mateixes fonts, consultades per El Periódico, la gran majoria de vehicles del sector són moderns, i un 50% són ecològics.

6 – Què passa si no puc comprar un cotxe més modern?

A més de la moratòria d’un any per a conductors professionals, l’Ajuntament de Barcelona va incloure a mitjans de desembre una altra excepcio –temporal– a la norma. Les famílies amb pocs ingressos que necessitin el cotxe per treballar a Barcelona podran entrar accedir a la ZBE durant un any més. Fins l’1 de gener del 2021. Caldrà acreditar ingressos inferiors a 8.000 € anuals per persona i inscriure el vehicle al web del consistori barceloní aportant la documentació corresponent.

7 – Qui més està exclòs?

Els vehicles de serveis com ambulàncies, bombers, policia i funeràries estan exclosos del veto. També els cotxes per a persones amb mobilitat reduïda. Vehicles de serveis especials (unitats mòbils, formigoneres, vehicles per a la construcció, firaires…) podran accedir esporàdicament a ZBE en cas de necessitat.

8 – Els vehicles ‘clàssics’ estan exempts?

No. Els propietaris de cotxes i motos històrics no podran circular per Barcelona i rodalies. A diferència d’altres països, la DGT no contempla (encara) distintius ambientals específics per a vehicles clàssics; és a dir, que tinguin més de 30 anys i estiguin matriculats com a tal. Les motos Impala i Montesa, o els Seat 600, deixaran de passejar per la capital catalana.

9 – Puc entrar a Barcelona sense distintiu, de manera puntual?

Els cotxes més contaminants comptaran amb un màxim de 10 autoritzacions per any per circular dins l’àrea restringida. El permís tindrà un cost de 2 euros i una durada d’un dia, i caldrà registrar-se prèviament.

10 – Què passarà amb els turistes?

Els turistes amb vehicles amb matrícula estrangera estan sotmesos a les mateixes restriccions que la resta, però podran obtenir un permís de llarga durada per 5 euros, o un d’un dia per 2 euros.

11 – I si tinc una emergència?

En cas que s’entri a la ZBE per una urgència mèdica i no s’hagi pogut demanar el permís amb anterioritat, podrà sol·licitar-se durant els tres dies següents d’agafar el vehicle. La sanció s’aplicarà igualment, però podrà revertir-se presentant un justificant mèdic i el permís demanat a posteriori. Tampoc se sancionarà els cotxes que hagin d’entar durant un període de temps concret a la capital catalana per rebre tractament mèdic.

12 – Com es trameten els permisos?

Per tenir qualsevol autorització, ja sigui de turista o per motius mèdics, cal posar-se en contacte amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i demanar l’autorització per Internet o trucant al telèfon 93 033 35 55.

13 – Com es controlarà l’accés a la ZBE?

La Guàrdia Urbana de Barcelona serà l’encarregada de vetllar perquè es compleixi la normativa. Hi haurà, a més, 200 càmeres instal·lades a les entrades de les dues rondes de Barcelona i en altres punts de la ciutat. La policia compta amb una tecnologia capaç de detectar la matrícula dels cotxes contaminants i sancionar els infractors. Es considera un únic trajecte –i, per tant, una sola sanció– si no passen més de 90 minuts entre que l’infractor és detectat per dues càmeres.

14 – De quant seran les multes?

L’import de les sancions variarà segons el vehicle i si es declara o no un episodi de contaminació. En una situació normal, les multes a turismes i motos tindran un cost de 100 a 499 euros; i de 500 a 999 euros per a autobusos, autocars i camions. Si hi ha un episodi de contaminació els turismes i motos infractors pagaran entre 500 i 999 euros, i els vehicles pesants entre 1.000 i 1.803 euros. En cas de reincidència, les multes podrien augmentar un 30%.

15 – Hi ha ajudes per fomentar la mobilitat sostenible?

Una de les principals ajudes per abandonar l’ús dels vehicles més contaminants és la T-Verda. Impulsada per l’AMB, aquesta targeta de transport ofereix viatjar gratuïtament durant tres anys als conductors que desballestin un vehicle sense distintiu. Existeixen també altres incentius, com ara bonificacions per a la compra de vehicles elèctrics (tant per a privats com professionals), descomptes als peatges gestionats per la Generalitat, o la possibilitat d’utilitzar el carril BUS-VAO de la C-58.