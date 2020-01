El Nadal Tecnològic captiva els més petits

La Mariona trasteja un circuit tipus scalextric fet amb peces Lego. Agafa una peça, la inspecciona d’amunt avall i l’agita prop de la seva oïda bruscament, no s’explica per què el trenet, cada cop que passa per sobre d’aquest tros de plàstic groc fa un soroll que imita el clàxon d’un vehicle. Es mira al seu germà i li pregunta: “Nil, és màgia?”. En realitat, no ho és, el so de la joguina és fruit de la robòtica, tot i que amb quatre anys és massa petita encara per entendre-ho del tot.

Aquesta és una de les activitats que organitza l’associació New Village a la tercera edició del Nadal Tecnològic, una mostra interactiva d’eines tecnològiques que se celebra als jardins de l’antiga Caixa Sabadell avui dijous i demà divendres 3 de gener. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament busca difondre les noves tecnologies entre la gent jove i els infants i trencar l’escletxa digital per raons socioeconòmiques, de gènere o d’edat. Així, petits i grans poden gaudir de tallers de drons, disseny i impressió 3D i altres activitats amb l’electrònica i la robòtica d’ingredient principal, unes activitats organitzades per l’Ajuntament de Sabadell i empreses i entitats que treballen amb formats tecnològics innovadors.

A la carpa de New Village, una associació sabadellenca que combina la robòtica i l’anglès, però, els nens no només exploren el trenet, també dibuixen sobre una plantilla amb un llapis 3D i aconsegueixen una figura que després poden pintar i decorar al seu gust. Mireia Estrada, responsable de l’associació, apunta que “els més petits se senten atrets per la tecnologia” i els tallers són una eina per desenvolupar el seu coneixement. Per això, combinar el joc tradicional amb la tecnologia pot donar uns resultats espectaculars. “Els nens poden connectar el lego a una tableta electrònica i aprendre a programar un moviment”, indica Estrada.

Quan la Mariona s’ha cansat d’explorar la carpa, fa un volt de la mà del seu pare per la resta de paradetes. Es mira, de lluny, l’stand de Boloberry i la seva impressora 3D que està creant un Yoda, un personatge de la saga Star Wars. “Hala papa, què xulo! Quan sigui gran també vull imprimir joguines”, decideix.

Una segona vida

Greta Thunberg i el seu moviment Fridays for Future han fet un fort eco a la consciència ciutadana sobre l’emergència climàtica, però eliminar el plàstic de la faç de la terra no és gens fàcil. “Hi ha grans marques interessades al darrere i grans quantitats de plàstic al món”, explica David Bassetti, de l’empresa 3D Seed. Conscient d’això, la seva firma utilitza les impressores 3D per elaborar tota classe de productes amb ampolles de plàstic. “El problema amb el plàstic no té una fàcil solució, els poders no posen fil a l’agulla i la incineració o l’aglutinació de muntanyes de plàstic no són una opció”, considera l’emprenedor. Així, ha decidit donar-li una segona vida a un material que acabaria al contenidor groc.

El procediment és senzill: primer, cal esmicolar el material en tres fases fins a aconseguir petits fragments. Després, un conducte a 300 graus centígrads fon el plàstic i d’aquesta forma s’aconsegueix una massa homogènia que servirà per elaborar el producte que es desitgi. A l’aparador de la carpa hi ha gots de xupitos i polseres de color, però Bassetti assegura que es pot fer qualsevol impressió. Durant la jornada els hi han demanat peces específiques de rentadores que no poden trobar enlloc o pantalles per la làmpada, per exemple.

“D’això se’n diu upcicling, no pas reciclatge”, explica Óscar Burgos, de l’empresa Geek&Chic. En la seva paradeta mostren unes joies ben originals: estan confeccionades amb plaques base d’ordinadors i altres aparells que ja estan espatllats. “No reciclem, agafem aquesta matèria i li donem un valor afegit”, matisa Burgos. Mitjançant els tallers que imparteix a aquesta fira, ensenyen a fer joies a partir d’aquests materials que ja no tenen utilitat. Una lliçó per aprendre a adaptar-nos a un món digital que ens demana a tot pulmó que siguem més sostenibles.