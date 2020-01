La Cavalcada 2020: noves comparses i vestuari

Ja no queda res per la Cavalcada de Reis! Ses Majestats arribaran a Sabadell el proper 5 de gener carregats de regals i amb novetats en la comitiva: hi haurà noves carrosses, una música diferent i un vestuari ben vistós. Enguany, els Reis d’Orient recorreran la ciutat de nord a sud, des de les sis de la tarda fins a les nou del vespre. El seguici estarà format per més de 500 persones que ballaran i llançaran caramels durant tot el camí. S’espera que aquest any es reparteixin fins a cinc tones de llaminadures. Totes elles aptes per a celíacs.

Entre les novetats d’aquest 2020, destaca la incorporació de dues comparses al seguici reial: la de les fades i follets de la son, que convidaran la canalla a anar a dormir d’hora; i la dels carboners, que tancarà la comitiva amb una última carrossa plena de regals i caramels. No mancaran la il·luminació i decoració amb referències al passat textil de Sabadell; ni tampoc els efectes de neu, fum i bombolles, que donaran vistositat a la cavalcada. La temàtica de la cercavila estarà basada en el conte Nit de Reis a Sabadell, escrit per David Vila i Ros, fet pel qual els fanalets i la canalla tindran un paper primordial.

A les 17.30 hores, al carrer de Les Palmeres

L’acte de rebuda a Melcior, Gaspar i Baltasar tindrà lloc diumenge a les 17.30 de la tarda, al carrer de Les Palmeres, al barri de Can Deu. Des de les cinc de la tarda però, ja hi haurà activitat, amb animació per la mainada conduïda per la Companyia AlGalliner. Ses Majestats rebran la clau de la ciutat, fabricada a partir de les claus que s’han recollit al Parc de Nadal i, cap a les sis de la tarda, es posaran en moviment. La comitiva recorrerà els carrers de Sabadell, avançant per l’Avinguda de Matadepera i l’Avinguda de la Concòrdia; i baixant per la ciutat fins la Plaça de la Nova Creu, al sud de Sabadell. Els Reis d’Orient recorreran els carrers de Sabadell abans de repartir els regals La comitiva estarà dividida en cinc blocs. Primer, l’avançada, amb els tabals i patinadors que avisaran de l’arribada de la Cavalcada; i els recollidors de xumets, que els acompanyaran de ben a prop. Tot seguit, la capçalera del seguici, amb l’Ambaixador al front i els seus carters i carteres reials. Darrera seu hi haurà el bloc de les carrosses – telers; en les quals hi aniran els Reis: Melcior, Gaspar i Baltasar. En aquest bloc, i a través dels telers de cartes, de regals i de carbó, es podrà veure part de la tasca portada a terme pels minairons aquests dies al Vapor Reial que aquest dijous ha obert les seves portes al públic.