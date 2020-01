La jugadora de l’OAR Gràcia, Berta Prat, manté amb vida la selecció cadet catalana

La jugadora gracienca Berta Prat està essent una de les grans protagonistes en l’inici del Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques d’handbol que se celebra a Cantàbria. La seva aportació amb el combinat català cadet és fonamental per mantenir opcions de classificació pels quarts de final del torneig. En el primer partit els seus 6 gols no van ser suficients per guanyar a València (24-30). Va ser una dolorosa derrota perquè les catalanes dominaven per 21-17, però es van fondre davant la pressió de les valencianes i un correctiu en forma de parcial 3-13 seria funest.

Això convertia el segon duel contra el combinat de Madrid en una final per evitar l’eliminació. De nou es va repetir el mateix guió. Catalunya es va imposar de sortida, agafant un avantatge de 4 gols, però de nou no van saber gestionar el tram final de partit i van arribar a perdre d’un gol. Finalment van poder empatar a 28 i tenir opcions de classificació pels quarts de final en el partit d’aquest dissabte contra Navarra. Berta Prat, única representant sabadellenca en aquest certamen, va anotar 3 gols en el segon partit i ja en suma 9.