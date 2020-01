El Mercat de Campoamor no tanca el 31 de març

El Mercat de Campoamor no es tancarà el pròxim 31 de març. En una roda de premsa convocada des de l’Associació del Poble del Sud, entitat que ha liderat la protesta contra el tancament de l’equipament asseguren que l’Ajuntament de Sabadell no només s’ha compromès a no tancar el Mercat a finals de març, tal com estava previst, sinó que incorporarà el petit comerç al futur projecte del mercat.

“Ens han promès que no només hi haurà habitatge de lloguer pel jovent del barri i una sala polivalent; també un espai pel comerç de proximitat“, diu Ramón Giménez, portaveu de l’entitat. “Necessitem comprar al nostre barri”, remarca. Fonts municipals confirmen que s’ha ajornat el tancament i indiquen que el projecte encara està obert i es treballarà amb diverses entitats veïnals i culturals de la zona.

Aquest grup veïnal ha presentat una moció que se sotmetrà a votació al ple municipal del 7 de gener. L’objectiu de la proposta és triple: aturar el tancament del mercat el 31 de març, “al que ja s’ha compromès l’equip de govern”, constituir una taula de treball amb els veïns i permetre l’entrada a nous paradistes. Des de l’associació s’han mostrat “orgullosos” amb la reacció del govern municipal, però alerten que aquest procés “implicarà de 4 a 8 anys”.

D’altra banda, Giménez ha aprofitat per recordar que s’han recollit un total de 2.088 signatures a favor de la moció i ho considera “tot un èxit”.