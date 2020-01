Tipscool, la ‘start-up’ per encarrilar el teu futur laboral

Veus el final de la vida acadèmica cada vegada més a prop i toca encaminar el futur laboral. Un món desconegut que no tens gens apamat. Sensació de vertigen a l’hora de prendre decisions i moltes preguntes rondant pel cap: A què em vull dedicar? Quines són les millors opcions per arribar-hi? La start-up Tipscool és un flotador per joves que se senten perduts en aquest oceà d’incerteses. Per ajudar-los, després d’una entrevista d’orientació vocacional, els posa en contacte amb mentors professionals que puguin assessorar-los de forma personalitzada sobre el sector, resoldre els seus dubtes i guiar-los per arribar a treballar d’allò que es proposen.

“Després d’estudiar Economia, vaig enviar el currículum a diferents feines i vaig començar a treballar en una de les empreses que m’havia trucat, sense plantejar-me si era el que realment volia”, assenyala el sabadellenc Gerard Palou, un dels creadors de Tipscool, juntament amb la psicòloga Esther Cid i l’enginyer Damián Rodríguez.“Ens agradaria que, en acabar la carrera, els joves no trobin la feina, sinó que busquin aquella empresa on realment volen estar i es preparin per treballar-hi”, expressa.

Palou, Cid i Rodríguez es van conèixer en un programa d’emprenedors organitzat per Demium, una incubadora de start-ups. En una de les activitats es van puntuar amb bona nota, de manera que van quedar agrupats en un equip de treball. Durant un cap de setmana, havien de plantejar un model de negoci per solucionar un problema. En el seu cas, volien atendre els dubtes que assalten els joves sobre què fer amb la seva vida. Una vegada va acabar el programa d’emprenedors, tots tres van decidir que el projecte era viable, de manera que van decidir deixar les seves respectives feines i posar-hi fil a l’agulla. Després de mig any, la start-up ja ha realitzat desenes de mentories i ha començat a treballar amb diferents empreses.

“És una solució a un problema real que hi ha a la societat en l’àmbit educatiu”.00

“Tipscool és una eina per maximitzar les possibilitats d’èxit professional dels joves”, resumeix Rodríguez. La start-up ho fa a través de diversos processos: s’encarrega de conèixer el talent de la persona i les seves fites professionals per, després, definir un pla d’acció per arribar a l’objectiu estipulat, a través de l’ajuda de mentors, empreses i recursos acadèmics. “És una solució a un problema real que hi ha a la societat en l’àmbit educatiu”, considera Cid, que acumula 12 anys d’experiència com a orientadora universitària.

Un recurs per universitats i empreses

La start-up no només està orientada als universitaris que s’hi adrecen per dissenyar el seu futur laboral, també als estudiants de batxillerat que no saben què estudiar i a aquelles persones que no es troben còmodes amb la seva feina i necessiten un canvi. Tipscool és un recurs obert a centres educatius, universitats i empreses.

Palou, Cid i Rodríguez han tancat un acord amb la companyia Wallbox, per formar directors sobre com atraure talent jove. A més, col·laboraran amb Schneider Electric per buscar una trentena de noies de segon de batxillerat interessades en les STEM (Ciències, tecnologies, enginyeria i matemàtiques) que rebran tutories de treballadores de l’empresa. I s’encarregaran de mentoritzar a mig miler de persones que volen començar a treballar i formar-se en el món digital, a través de la Fundació del GMSA, del Mobile World Congress.