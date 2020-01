Mercats de barri, vida de ciutat

[Per Nani Valero, portaveu de la Crida per Sabadell]

El govern actual ha paralitzat l’actuació de revitalització del Mercat de Campoamor i ha dit que els fons europeus no es perdran perquè té un altre destí previst. Ara com ara, però, no sabem si aquest nou destí és equivalent en valor social ni quins tràmits cal aprovar per ser modificat. El que queda clar és que el temps passa, amb el risc més que evident de perdre 1 milió d’euros de l’Estratègia de desenvolupament EDUSI.

El projecte de remodelació del mercat de Campoamor el seguim defensant des de la Crida per Sabadell com un projecte interseccional, que té efectes en molts àmbits, amb un impacte sobre la vida quotidiana del veïnat i especialment en la dinamització del barri. L’objectiu bàsic del projecte és la recuperació del concepte clàssic de Mercat com a motor comercial del barri i, alhora, com a catalitzador de la vida col·lectiva, en un entorn de centralitat d’equipaments. La prioritat inicial és facilitar i recuperar l’hàbit de la compra diària, per poder incidir a continuació en la resta d’aspectes socials i de relació veïnal vinculada al fet de trobar-se en un espai comú. En el vessant comercial, s’incorpora l’element d’intercanvi cultural, que passa des de l’alimentació, el comerç i també la formació. Generant un espai d’interculturalitat en els productes, d’identificació i foment del producte de proximitat, de venda i tast dels productes, de tallers i exposicions de gastronomia, de foment de l’educació en el reciclatge i d’inclusió laboral per mitjà de la formació en la manipulació d’aliments. Però també un vessant social i cívic, ja que la intervenció sobrepassa l’actuació purament comercial esdevenint un projecte d’intervenció integral amb la finalitat última de fer barri integrant cultures. Un tercer vessant, l’arquitectònic i urbanístic, permet incorporar noves consideracions tecnològiques i, alhora, revisar la millora de l’entorn on es troba aquest equipament, per tal de fer-lo més accessible i enxarxat amb els equipaments propers.

Un mercat absolutament necessari per al barri. De fet, l’anul·lació d’aquest projecte i la fi del mercat condemna el barri a ser usuari de mitjanes i grans superfícies i a la inexistència d’un sector comercial propi del i per al barri. Acceptar l’afirmació feta des del govern municipal que no hi ha d’haver un mercat, quan encara no s’hi ha invertit res –just quan estava planificada una remodelació radical– és acceptar certa condemna social per al barri.

A hores d’ara no sabem quin és el resultat del concurs de Projectes de rehabilitació integral del Mercat de Campoamor i millora dels espais lliures de l’entorn a Sabadell que es va licitar el mes de maig del 2019. S’han obert els sobres del concurs? Els mercats són motors de barri, cal potenciar-los: dinamitzar-los perquè siguin veritables espais que revitalitzin el barri. Per què a Campoamor no? Els mercats han de ser espais de singularitat, no uns baixos de pisos, i en això cal seguir treballant amb els veïns i veïnes del sud i des del sud, no en despatxos movent els diners dels fons europeus cap a altres llocs.

Celebrem la iniciativa veïnal de posar a debat de la gent del barri aquest projecte i lamentem que determinats partits de govern, i altres externs al ple, volguessin condicionar debats amb la seva presència a l’assemblea veïnal, quedant-se fins i tot a les votacions.

A la Crida per Sabadell ens trobareu sempre quan parlem de l’acompanyament, però mai en el dirigisme.

Nota de l’editor: El D.S. obre les seves pàgines a les opinions dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament, que es publicaran segons ordre d’arribada i de forma equitativa.