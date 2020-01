‘¿Tienes sal?’, una aplicació que arriba a Sabadell per crear teixits veïnals

Demanar sal a un veí és la forma de comunicació més primària entre propietaris i llogaters d’un mateix edifici, l’excusa perfecta per establir un vincle de confiança i ajuda. Amb aquesta pretensió neix l’aplicació mòbil ¿Tienes sal?, un projecte amb presència a Madrid, Barcelona i València que es va activar a la nostra ciutat el 28 d’octubre i que ja se l’han descarregat 2.000 sabadellencs. “L’objectiu és trencar el gel a cop de clic”, explica la cofundadora de l’aplicació, Sonia Alonso.

Segons ella, els barris han perdut la seva essència de “poble” i va impulsar aquesta iniciativa per contribuir a “recuperar els orígens” de les relacions ciutadanes. D’aquesta manera, l’aplicació uneix tecnologia i tradició per “teixir els barris”. Per arribar al màxim de persones possible, les fundadores van repartir papers informatius a les comunitats, tot i que “hi ha veïns que es van oferir a fer-ho ells mateixos”, apunta Alonso.

Montse L. és una de les usuàries de ¿Tienes Sal? i explica que ha fet un grup, a través de l’aplicació, amb altres mares per portar els nens al parc i passejar els seus gossos. “És una forma d’obrir-se al veí del costat que d’una altra forma potser no coneixeries”, explica. Altres usuaris comparteixen afició com sortides amb bicicleta o, simplement, quedar a un bar per prendre una cervesa. És el cas de J.J, que assegura que ara coneix millor les Termes, el seu barri. Però critica que hi hagi persones que utilitzin la plataforma per fer spam: “no es tracta d’això”, diu.

Des del seu naixement, uns 2.000 ciutadans de diferents punts de Sabadell s’han descarregat l’app per establir vincles amb els seus veïns. Actualment la plataforma arriba a tots els veïnats de Sabadell, que les impulsores han dividit en 18. Els barris que més descàrregues han donat a aquesta app són Gràcia, amb 164 usuaris actius, Sabadell Plaça Major, amb 126 veïns inscrits, la Creu Alta, amb 122 usuaris i Sabadell Centre, amb 119. “Es tracta dels primers barris on es va implantar”, justifica Alonso.

Pel que fa a la resta de barris, les xifres són diverses: els que més adeptes tenen són la Creu de Barberà-Termes (138), Concòrdia (116), Can Rull (107), Sol i Padris – Sant Oleguer (99), Hostafrancs-Merinals-Can Feu- Can Gambús(96), Covadonga (96), Ca N’Oriac (95), Can Deu-La Roureda (94) i l’Eixample (83). Per contra, els barris on tot just s’acaba de posar en marxa l’aplicació i, per tant, compta encara amb un nombre reduït d’usuaris és als barris de Campoamor-Espronceda (39) i a Can Llong (20).

Per alguns, ¿Tienes sal? és l’excusa perfecta per recuperar tradicions. Per altres, una plataforma per continuar explorant el barri. Sigui com sigui, aquesta iniciativa t’allibera de cordar-te la bata per baixar a demanar una mica de sal al veí. Amb un clic, n’hi ha prou.