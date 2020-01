La Cavalcada de Reis escampa il·lusió per la ciutat abans de la nit més màgica de l’any

La il·lusió es percep ràpidament en les mirades que llancen els ulls més innocents cap a les lluminoses carrosses. El voral dels carrers són plens de gent, i des d’allà s’aixequen al cel milers de mans obertes per saludar els Reis d’Orient i tot el seu seguici de comparses acolorides.

98.0000 persones han vist la cavalcada de Ses Majestats, un any més inspirada en el conte Nit de Reis a Sabadell, de David Vila i Ros. Ha recorregut 7 quilòmetres pels carrers de Sabadell, de nord a sud. S’hi han bolcat 24 entitats de Sabadell, entre les quals grups teatrals i escoles de dansa, i n’han format part unes sis-centes persones, entre les quals un centenar de voluntaris. Al seu pas, la comitiva ha deixat fins a cinc tones de caramels. I, sobretot, ha tornat a fer que la del 5 de gener es converteixi en la nit més màgica de l’any.

Ses Majestats han arribat al barri de Can Deu, al carrer de les Palmeres. Els esperava l’alcaldessa Marta Farrés, qui els ha entregat la Clau Màgica de la Ciutat, que els servirà per entrar a totes les cases de Sabadell i poder deixar-hi regals, aquesta nit. “Els nens i les nenes d’arreu del món s’han comportat molt bé! Gràcies! Aquesta ja és la meva ciutat!”, ha exclamat l’Ambaixador Reial.

Des d’allà, pocs minuts després de les 18 h, la cavalcada ha arrencat per les avingudes de Matadepera i de la Concòrdia, el carrer Francesc Layret i la carretera de Prats de Lluçanès fins a arribar a la plaça de la Creu Alta. L’acera era plena de gom a gom. Encapçalant la comitiva, patinadors, tabalers, fanalers i recollidors de xumets. Els seguia l’Ambaixador, guarnit amb el seu característic barret de plomes i acompanyat de carters, i les carrosses plenes de regals ambientades en el passat tèxtil de la ciutat.

Embolcallats d’efectes especials de neu, fum, bombolles i llums, els grans protagonistes de la nit. Una barba blanca, una altra de rossa i un turbant. Il·lusió per veure Melcior, Gaspar i Baltasar, elegants a sobre de les seves respectives carrosses. La cavalcada ha avançat fins a la plaça del Doctor Robert. Després de creuar la Rambla, la comitiva ha anat a parar a l’Avinguda de Barberà.

Acompanyant els Reis d’Orient, aquest any s’han sumat a la cavalcada les fades i els follets de la son, per recordar als més petits que cal anar a dormir d’hora, i més aquesta nit. El seguici, finalment, ha arribat a la plaça de la Nova Creu.

No hi han faltat, tampoc, uns personatges imprescindibles. Amb les galtes ben brutes i carregant sacs ben plens, els carboners. El seu pas pels carrers ha despertat petites dosis de suspicàcia, un dubte que sobrevola la consciència dels infants. Per qui serà tot aquest carbó? L’endemà, en despertar-se, sabran si és per ells, o no.