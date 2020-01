Aquest any, la Cavalcada de Reis de Sabadell ha comptat amb unes quantes novetats: la banda sonora, efectes especials, vestuari, les comparses de les fades i els follets, que conviden els infants a anar a dormir… I ha mantingut moltes característiques respecte anys anteriors, com les referències al passat tèxtil de la ciutat. Us ha agradat?

