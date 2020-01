Sense filtre, elogi de la joventut

Sense filtre acaba de publicar el seu primer àlbum Revolucions Per Minut. Aquest disc autoeditat, que va ser enregistrat, mesclat i produït durant nou mesos de feina molt intensa, pretén reflectir tant el gran ventall d’estils musicals com el reggae, metal, ska o punk com el seu compromís amb la realitat social del país.

Sense Filtre està formada per vuit joves d’entre 18 i 20 anys amb carreres musicals de conservatori i estudis superiors de música, la qual cosa els hi ha permès aproximar-se a aquests estils amb una gran varietat de recursos tant en les seccions més rítmiques (bateria) o la secció de vents i guitarres on s’hi poden trobar referències a clàssics del rock o de bandes sonores.

El grup està format per Charlio i Rosó com veus solistes (amdós de 19 anys), Pere (19) i Joan (19) a les guitarres, Marc (20) al baix, Rut (18) i Martí (18) als metalls i Jordi (18) a la batería.

Tot i que Sense Filtre va néixer ja fa dos anys com a grup de versions la banda va anar evolucionant tot cercant un llenguatge musical propi. I per aquest motiu van començar el passat més de març l’enregistrament de Revolucions Per Minut (també conegut com a RPM) amb el suport de Jordi Molas -exbaixista de 100 elephants- en la gravació, mescla i producció a la CovetaStudios. Finalment el disc va ser masteritzat per Víctor Garcia –habitual enginyer de mastering de Nacho Vegas, The New Raemon i Joan Colomo- a Ultramarinos Mastering.

Fusió d’estils

Charlio, una de les veus solistes de Sense Filtre, assegura: “El projecte de Revolucions Per Minut ha sigut tot un repte per una banda tan jove com nosaltres”. I afegeix: “Perquè hem intentat ajuntar una gran varietat d’estils tot cercant un so propi i una forta càrrega de compromís social”.