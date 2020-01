Cau el furor per les rebaixes d’hivern

[Marta Ordóñez i Guillem Plans]

Autèntiques cues davant d’una persiana encara abaixada, muntanyes caòtiques de roba totalment desendreçada i episodis, fins i tot, d’elegants disputes entre dos compradors per adquirir l’única peça que quedava rebaixada sobre la prestatgeria. Si el 7 de gener abans ens deixava imatges com aquestes de frenesí, data oficial que donava el tret de sortida als grans descomptes, avui podem comprovar que les coses han canviat, i molt.

“Les rebaixes no comencen el dia 7, ja fa temps que van començar”, evidencia l’Encarni, propietària d’una botiga de tecnologia.

Des del 2012, quan es van liberalitzar les rebaixes, són els propietaris de les botigues qui decideixen com i quan s’inicien els descomptes. En conseqüència, s’han difuminat les dates que abans marcaven el període de preus reduïts. I ha caigut el furor que abans generava el 7 de gener. S’ha acabat una tradició que semblava infranquejable.

Black Friday i Nadal

El Black Friday sacsejava els centres comercials, exclusivament, el 27 de novembre. Però en els darrers anys aquest costum exportat dels Estats Units ha deixat de ser una única jornada i s’ha consolidat com una setmana sencera de consum. Va acompanyada, a més, del Blue Monday, en què es promou la compra de productes per internet. Molts consumidors, doncs, abans d’arribar al gener ja han fet la feina. “Venim d’unes dates que van ser molt intenses, vam vendre moltíssim durant el Black Friday! Per això les rebaixes no han acabat d’arrencar”, explica una dependenta d’una botiga de roba de la Rambla, en què van començar a aplicar descomptes el 2 de gener.

Les festes nadalenques també han incentivat molts establiments a començar les rebaixes, per la qual cosa molts compradors no han hagut d’esperar-se per fer que la targeta de crèdit tregui fum. Ho confirma una dependenta d’una botiga d’una gran marca de roba, ubicada a la Rambla: “Els dies de Nadal han estat molt forts, per això creiem que, després del 7 de gener, les compres tornaran a baixar”.

En una sabateria del passeig de la Plaça Major també s’ha fet l’agost abans de l’inici clàssic de les rebaixes: “El dia abans del Pare Noel i del dia de Reis, vam vendre moltíssim”, assegura una de les treballadores.

El petit comerç, afectat

La majoria de grans cadenes poden assumir tenir els preus dels seus productes reduïts durant dos mesos. Però per a petits comerços, aguantar tant temps és inassumible. “És una competència ferotge, la liberalització de les rebaixes enfronta les grans marques contra el petit comerç, i ja sabem qui acaba perdent la batalla”, lamenta l’Encarni, de la botiga de tecnologia. Davant d’aquesta situació, hi ha molts comerciants que decideixen mantenir la data antiga d’inici del període. És el cas d’una de les botigues del carrer de Sant Pere, que començarà els descomptes avui, una vegada acabada la campanya nadalenca.

Compradors desorientats

“Hi ha clients que no han fet el canvi de xip, psicològicament”, considera una dependenta d’una botiga del Centre. Tot i la liberalització del període de rebaixes, hi ha molts consumidors que, al seu cap, segueixen tenint el 7 de gener com a data d’inici dels descomptes.

“La gent encara no té al cap, que les rebaixes comencen tan d’hora”, explica un venedor d’una botiga de matalassos de la Rambla.