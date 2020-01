L’Ajuntament i Territori creen una comissió bilateral per tractar els temes de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell i el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat han acordat crear una comissió bilateral per tractar els temes que tenen relació amb el municipi. Aquesta és la principal mesura acordada entre l’alcaldessa, Marta Farrés, i el conseller Damià Calvet, després de la reunió que van tenir ahir a Barcelona.

La comissió tractarà diferents projectes, actuals i futurs, segons informa l’Ajuntament en un comunicat. En el mateix document el consistori apunta que es parlarà des de les connexions viàries i ferroviàries fins a qüestions relacionades amb l’habitatge protegit, incloent-hi els terrenys que són propietat de la Generalitat a Sabadell, o els projectes relacionats amb la lluita contra l’emergència climàtica, entre altres. Durant la reunió d’ahir també es va parlar de la situació de l’espai públic de part de Merinals propietat del govern català i de la situació dels terrenys de Campoamor que encara són de l’INCASOL “i que podrien resultar afectats per projectes futurs”.

Adhesió a la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya

Durant la trobada a Territori Marta Farrés va aprofitar l’ocasió per adherir formalment Sabadell a la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya, una decisió presa anteriorment pel ple municipal. L’adhesió permetrà que l’Ajuntament pugui participar en els ens d’observadors del procés de confecció de l’Agenda Urbana, contribuint d’aquesta manera a l’impuls d’un model de desenvolupament urbà sostenible.

Reunió amb Educació

Aquest dijous Farrés també es va reunir amb el conseller d’Educació, Josep Bargalló, amb qui va parlar de l’evolució dels projectes per construir els edificis definitius de l’Escola Virolet i l’Institut Arraona de Can Llong. Les previsions apunten que el centre d’infantil i primària, del qual s’ha finalitzat la redacció del projecte executiu, estarà llest l’any 2022. Pel que fa a l’Institut, que a hores d’ara està a punt d’iniciar la redacció del projecte, està previst que es posi en funcionament el curs 2023-2024.

Tal com recull el comunicat de l’Ajuntament, tant el consistori com la Generalitat s’han emplaçat a treballar conjuntament per materialitzar a la zona sud de la ciutat, l’edifici definitiu de l’Institut

Narcisa Freixas, la remodelació de l’edifici de l’institut Ribot i Serra, l’Institut Escola Sallarès i Pla i l’Escola Espronceda.