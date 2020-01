Ciutadans creu que l’Ajuntament no fa prou per combatre la processionària

El grup municipal de Ciutadans considera que l’Ajuntament de Sabadell no fa prou per combatre la plaga de la processionària a la ciutat. Així ho manifesten en un comunicat, en què destaquen que les mesures impulsades a dia d’avui no són suficients per eradicar aquesta plaga.

La formació taronja destaca que l’anterior executiu ja implementava mesures que quedaven curtes, segons consideren en un comunicat, i tot i que els socialistes ho van criticar segueixen les mateixes passes. “Tampoc han adoptat les solucions apropiades per a resoldre el problema, com demostra l’alta presència d’aquests insectes en el curt període d’altes temperatures”, apunten en el text.

La força destaca que el contacte amb les erugues provoca irritació, fet que les converteix en més perilloses en zones com centres escolars.