La requalificació d’un solar a Gràcia obre la porta a la construcció de 77 nous habitatges i una escola

El solar situat entre els carrers del Bruc, Tetuan, Girona i Lepant, al barri de Gràcia, podria allotjar en un futur no gaire llunyà 77 nous habitatges –24 dels quals serien de Protecció Pública–, diversos locals comercials i un equipament públic que podria destinar-se a l’ús educatiu. Segons ha pogut saber el D.S., a més, les obres inclourien l’ampliació del carrer Girona i de la Plaça del Mestre, que quedaria unida al carrer del Bruc.

La Junta de Govern Local va aprovar de manera inicial el passat 2 de desembre el Pla de Millora Urbana per a aquesta illa de la ciutat, que en el passat havia estat ocupada per naus industrials, i que ara passaria a estar qualificada de zona residencial i com a sistema d’equipament, en cas que s’hi decidís construir una escola.

Situació actual

En l’actualitat, l’espai és un solar pràcticament buit –només hi ha un petit transformador d’electricitat propietat d’Endesa– i rodejat per un mur de ciment. En total, el terreny mesura 7.179 metres quadrats, dels quals 3.125 són de titularitat privada i 4.053 metres quadrats són sòl públic cedit el maig de 2009.

Tot i que no hi ha cap promoció concreta en marxa, Metrovacesa compta ja amb un estudi preliminar per construir un edifici d’habitatges encarat al carrer del Bruc i a la plaça del Mestre. La companyia ja compta amb dues promocions d’obra nova a Sabadell: Aire 9 i Jardins de Can Gambús. Ambdós projectes estan situats al límit del barri dels Merinals: el primer al carrer d’Àustria i, el segon, al carrer del Regne Unit.

Fonts municipals han indicat al D.S. que la nova qualificació de part del terreny com a equipament educatiu no implica la construcció d’una escola –prevista a la primera modificació del pla general municipal per a la zona–, sinó que garanteix la titularitat pública del sòl i permet que en el futur es pugui construir el centre, si així es decideix.