Amb els ulls a Madrid

[Albert Segura / P. J. Armengou]

Una victòria ajustada de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats ha permès donar llum verda al primer govern de coalició a l’Estat espanyol des de la restauració de la democràcia. L’aliança entre el PSOE i Unides Podem, en minoria a l’hemicicle, s’enfronta a múltiples reptes amb moltes implicacions a Catalunya i el Vallès Occidental: des del Procés a les inversions en infraestructures.

Des de Sabadell s’espera que la presència de dos polítics de pes com són Paco Aranda (PSC) i Joan Mena (En Comú Podem) permetin articular les polítiques necessàries per desencallar projectes estatals amb vincles a la ciutat i respondre a les necessitats històriques del territori. Aranda i Mena són, juntament amb Gabriel Rufián (ERC), els diputats sabadellencs d’aquest mandat.

En conversa amb el D.S., tant Mena com Aranda coincideixen a esperar que la seva presència a Madrid i la seva capacitat d’influència en les decisions que pugui dur a terme el nou executiu serveixin per tirar endavant canvis que beneficiïn la ciutat i la seva àrea d’influència.

Millores en infraestructures

Des del PSC, Paco Aranda diu viure amb emoció el nou cicle polític que s’obre amb el nou govern progressista, i espera generar confiança entre els ciutadans. “Com a diputat sempre he tingut la voluntat de poder servir Sabadell. Hi ha temes que cal abordar com ara la Ronda Nord o la millora de les Rodalies”, assenyala.

Joan Mena també manifesta la voluntat que des de Madrid es pugui avançar en problemes enquistats i que afecten plenament Sabadell en matèria de mobilitat. “La línia R4 de Rodalies és una de les més utilitzades de Catalunya. Cal establir-hi millores i també treballar per la connexió entre comarques, així com frenar l’especulació del Quart Cinturó, que no és només la dreta qui aposta per aquest model de mobilitat fracassat”, assenyala.

Mena també considera que un dels elements pel qual espera poder fer pressió a Madrid és la gestió de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. “Hem de fer que sigui un espai profitós per a la ciutadania i que sigui un element integrat a Sabadell”, apunta. Amb tot, el diputat d’En Comú Podem adverteix que de la mateixa manera que es treballarà des de Madrid, espera poder promoure que el govern català també compleixi amb les necessàries reformes que cal per millorar la vida del ciutadà. Des de la gestió de la sanitat pública a l’ensenyament, passant per la mobilitat que depèn de la Generalitat.

Les reaccions de l’àmbit econòmic

Des del sector empresarial sabadellenc coincideixen a considerar les inversions en infraestructures com un dels àmbits que haurien de ser prioritaris per al nou govern. Destaquen també, però, la necessitat de millorar el finançament de les competències transferides a la Generalitat i de complir amb les partides que es prometin al territori.

“Cal que Catalunya pugui rebre el que li toca i que s’executi. No n’hi ha prou amb pressupostar-ho si després no s’executa o tarda vint anys en fer-ho”, opina Gabriel Torras, director general del Centre Metal·lúrgic. Entre les seves peticions per al nou govern central, més enllà de les infraestructures: prendre cura del teixit empresarial, fomentar la Formació Professional i aportar per la indústria. “El sector industrial és el que enforteix un país”, rebla.

Des de la Cambra de Comerç de Sabadell també esperen del nou executiu una major inversió en els seus àmbits d’acció, però també en els ja transferits al govern autonòmic. Entre les infraestructures que la institució creu que cal desencallar: el servei ferroviari (responsabilitat d’Adif i Renfe) i la B-40 (Ronda Nord).

El president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, demana també que el nou govern progressista sigui “sensible a l’activitat econòmica” i reclama “millores fiscals i econòmiques que millorin l’economia productiva, que és el que realment genera riquesa i ocupació”.

Amb tot, tant des del Centre Metal·lúrgic com des de la Cambra de Comerç, coincideixen a valorar positivament que s’hagi format govern després d’un llarg temps d’inestabilitat i incertesa. “La provisionalitat en què vivíem fins ara no era bona per a l’economia. Tot s’atura. Espero que la legislatura es completi sencera”, conclou Alberich.