CN Sabadell i Escola Pia inicien la segona volta davant rivals de ‘play-off’

Millorar els resultats si es vol disputar el play-off. Club Natació Sabadell i Escola Pia comencen la segona volta de la Segona Divisió B aquest dissabte davant L’Hospitalet Bellsport i Barceloneta, respectivament, amb la voluntat d’acabar la lliga en places de play-off d’ascens a la Segona Divisió. Per fer-ho, però, hauran de mostrar la regularitat que, en general, els hi ha faltat en aquest primer tram de la temporada.

Els primers a obrir el foc seran els de Can Colapi a partir de les 18.45 h a la pista del Barceloneta. Un equip que ha fet de casa seva un escenari molt difícil d’assaltar. Jugadors com Moha, Peramos, Borrego o el porter Abraham són el gran perill per als jugadors de Pedro Donoso que arriben a la cita en la millor dinàmica de la temporada amb cinc jornades sense perdre.

Unes hores més tard (20.30 h), el CN Sabadell rebrà a Cal Balsach L’Hospitalet Bellsport, segon classificat i ferm candidat al títol, que arriba sense dos dels jugadors més determinants com Chechi i David Alba. Dues absències que permeten encarar el duel amb optimisme tot i que Borja Burgos no podrà comptar amb Dani Castro, baixa per lesió durant les pròximes sis setmanes.

Els rivals es reforcen

El play-off d’enguany estarà molt cotitzat. Aprofitant l’aturada nadalenca, diversos equips han aprofitat per reforçar les seves plantilles com és el cas del Cerdanyola i el Ripollet. Els cerdanyolencs, situats a sis punts de les quatre primeres places, han incorporat a l’exjugador, entre altres equips, del CCR Castelldefels, Héctor Albadalejo, un fitxatge amb molt gol que afegeix un nou actor entre els diferents candidats a lluitar pel play-off.

Per altra banda, el Ripollet ha estat qui ha aconseguit seduir l’exjugador de Bisontes Castelló, Andrés Montero, un vell conegut que de ben segur ajudarà al Ripollet a assolir la permanència en l’any de l’ascens. Per últim, tot i no ser un fitxatge, el Manresa espera, en les pròximes setmanes, tornar a comptar amb Carlos Corvo, el jugador més determinant de la categoria. Més carn a la graella per a CN Sabadell i Escola Pia si volen estar entre els quatre millors de la categoria de bronze del futbol sala estata